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Frente a El Niño, el Gobierno provincial acelera las obras hídricas en zonas de riesgo: el terraplén Garello alcanzó un 75% de ejecución

En una reunión con intendentes y presidentes comunales del centro-norte santafesino, el gobernador Maximiliano Pullaro repasó las inversiones en limpieza de canales, maquinaria, estaciones de bombeo, reservorios y equipamiento para emergencias. Además, instó a los gobiernos locales a intensificar las tareas preventivas antes del período de lluvias intensas previsto para el último trimestre de 2026.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

16 de julio 2026 · 18:30hs
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Gobierno provincial: Anunció obras hídricas y acciones preventivas ante El Niño

Gobierno provincial: Anunció obras hídricas y acciones preventivas ante El Niño, con foco en zonas vulnerables.
Frente a El Niño, el Gobierno provincial acelera las obras hídricas en zonas de riesgo: el terraplén Garello alcanzó un 75% de ejecución

Ante los pronósticos que anticipan un escenario de lluvias intensas y excesos hídricos por la llegada del fenómeno de El Niño, el Gobierno de Santa Fe presentó el avance del plan de infraestructura hídrica que lleva adelante en distintos puntos de la provincia y convocó a intendentes, presidentes comunales y comités de cuenca a reforzar las tareas de prevención.

El encuentro, encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro en el Centro Cultural Provincial de la ciudad de Santa Fe, reunió a funcionarios provinciales, autoridades locales, representantes de entidades productivas y organismos vinculados a la gestión de riesgos para coordinar las acciones que se implementarán durante los próximos meses.

Obras e inversiones para reducir el impacto de las lluvias

Durante la jornada, el Ejecutivo repasó las principales intervenciones ejecutadas para fortalecer la capacidad de respuesta ante eventuales inundaciones, entre ellas la limpieza y reacondicionamiento de canales, la incorporación de maquinaria para acelerar los trabajos, la coordinación permanente con los comités de cuenca y la articulación con fuerzas de seguridad e instituciones de cada región.

Además, se destacó el fortalecimiento del sistema de Protección Civil con nuevas embarcaciones, cuatro helicópteros, vehículos 4x4 y personal especialmente capacitado para intervenir durante emergencias.

LEER MÁS: Ante la llegada de El Niño, Santa Fe anunció un fondo de $10.000 millones y mostró las obras para prevenir inundaciones

El terraplén Garello alcanza el 75% de ejecución

Uno de los principales anuncios estuvo vinculado al avance de las obras de defensa hídrica en el Gran Santa Fe. El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, confirmó que el terraplén Garello ya registra un 75% de ejecución, en el marco del plan de obras retomado por la Provincia a comienzos de 2024.

El funcionario remarcó que la capital provincial, junto con Arroyo Leyes, San José del Rincón y Saladero Cabal, integra una de las zonas con mayor vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos.

En ese sentido, precisó que la Provincia ya invirtió más de 30.000 millones de pesos en obras de defensa, estaciones de bombeo, reservorios y sistemas de protección para esa región, además de asumir proyectos estratégicos que habían quedado paralizados por el Gobierno nacional.

Más canales operativos y asistencia para municipios

Al cierre del encuentro, Pullaro aseguró que la provincia llega "mucho mejor preparada" que años atrás para afrontar un nuevo evento climático y sostuvo que el trabajo preventivo comenzó desde el inicio de la gestión.

Entre las medidas implementadas destacó que más del 70% de la red de canales estará en condiciones operativas, la creación de un fondo de $10.000 millones destinado a asistir a municipios y comunas, y la compra centralizada de insumos para responder ante posibles emergencias.

"Los informes indican que este fenómeno llegará con mayor o menor intensidad y tenemos que estar preparados, invirtiendo los recursos necesarios y coordinando estratégicamente el trabajo", afirmó el mandatario.

Convocatoria a los gobiernos locales

El gobernador también pidió a los municipios y comunas avanzar con las tareas que les corresponden para reducir los riesgos antes del período de mayores precipitaciones.

"Tenemos una ventana de aproximadamente 90 días para hacer lo que falta y llegar mejor preparados. La Provincia va a acompañar a cada localidad, pero cada uno debe asumir la responsabilidad que le corresponde para que el impacto del fenómeno sea el menor posible", concluyó.

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