Ordenaron la autopsia de Marcos Imhoff para determinar las causas de su muerte tras seis meses internado

El fiscal del departamento Las Colonias, Matías Eduardo Palud, dispuso la medida en el marco de la causa que busca esclarecer qué ocurrió con el joven de 21 años de San Jerónimo Norte, quien falleció tras sufrir un grave traumatismo de cráneo en enero pasado.

La Fiscalía del departamento Las Colonias ordenó la realización de la autopsia al cuerpo de Marcos Imhoff , el joven de 21 años oriundo de San Jerónimo Norte que murió esta semana luego de permanecer casi seis meses internado por una grave lesión en la cabeza.

La medida fue dispuesta por el fiscal Matías Eduardo Palud, de la Unidad Fiscal de Esperanza, con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias que provocaron el fallecimiento del joven y aportar elementos a la investigación penal en curso.

Imhoff había ingresado el pasado 18 de enero al Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe, donde permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva con un cuadro de extrema gravedad, asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado. Posteriormente fue trasladado al Centro Oncológico J.B. Iturraspe, donde finalmente falleció.

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Una investigación que cambió de rumbo

Desde el inicio de la causa, la Justicia investigó las circunstancias en las que el joven fue encontrado herido en la vía pública en San Jerónimo Norte. En una primera instancia, la principal hipótesis apuntaba a una posible agresión física por parte de terceros, debido al traumatismo de cráneo que presentaba.

Sin embargo, con el avance de la investigación, esa línea comenzó a perder fuerza y los investigadores analizaron una nueva posibilidad: que Imhoff haya sufrido una descompensación, perdido el conocimiento y caído al suelo, provocándose la lesión en la cabeza producto del impacto contra el pavimento.

Esta hipótesis tomó relevancia a partir de los testimonios reunidos durante la investigación y de los elementos médicos incorporados a la causa, entre ellos la ausencia de otras lesiones que pudieran ser compatibles con un ataque o una maniobra defensiva.

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La autopsia como elemento clave

Con la muerte del joven, la Fiscalía dispuso la realización de la autopsia para obtener nuevos elementos que permitan establecer con mayor precisión la mecánica del hecho y confirmar o descartar las distintas hipótesis que fueron surgiendo durante la investigación.

La Justicia continúa con las diligencias para reconstruir qué ocurrió aquella noche en San Jerónimo Norte y determinar las circunstancias que derivaron en la muerte de Marcos Imhoff.