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Cuándo juega la Argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

La Selección argentina superó a Cabo Verde y, en octavos de final, se verá las caras con otro africano. ¿Cuándo es el duelo con Egipto?

Ovación

Por Ovación

3 de julio 2026 · 21:56hs
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Cuándo juega la Argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

Luego de haber conseguido puntaje ideal en el Grupo J, la Selección argentina superó con éxito la primera de las instancias de mano a mano del Mundial 2026. Durante la jornada de este viernes superó a Cabo Verde y ahora espera por Egipto.

Tras dejar en el camino a una de las sorpresas de la Copa del Mundo (empató con España y Uruguay), la Albiceleste logró meterse entre los 16 mejores de la competencia. En la próxima fase enfrentará a otro seleccionado africano.

Cuándo juega la Selección argentina los octavos de final del Mundial 2026

La Selección argentina llegó con vida al 50% de la competencia. Recordando que en la actual edición de la Copa del Mundo se juegan ocho partidos para ser campeón, el equipo de Lionel Scaloni se dispone a jugar el quinto.

Tras dejar en el camino a Cabo Verde durante la jornada de este viernes, la Albiceleste sacó boleto para disputar los octavos de final del Mundial 2026.

Tras pasar con éxito el partido disputado en el HArd Rock Stadium de Miami, la Selección argentina jugará el martes 7 de julio a las 13 (hora argentina).

El mano a mano con la Selección de Egipto (que dejó en el camino a Australia), se disputará en el Atlanta Stadium, también conocido como Mercedes-Benz Stadium.

Así quedaron los octavos de final del Mundial 2026

Tras los 16avos de final del Mundial 2026, así quedaron los cruces de octavos de final

  • Paraguay vs. Francia
  • Canadá vs. Marruecos
  • Portugal vs. España
  • Estados Unidos vs. Bélgica
  • Brasil vs. Noruega
  • México vs. Inglaterra
  • Argentina vs. Egipto
  • Suiza vs. Colombi/Ghana

Argentina Egipto Mundial
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