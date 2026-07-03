Messi agiganta su leyenda: llegó a los 20 goles en Mundiales y volvió a hacer historia

El capitán de la Selección Argentina abrió el marcador ante Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial 2026 y estiró su ventaja como máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo.

Cada vez que Lionel Messi pisa una cancha en un Mundial parece escribir una nueva página dorada del fútbol. Este viernes, en el duelo de los 16avos de final frente a Cabo Verde, el capitán argentino volvió a dejar su sello con un gol que no solo encaminó a la Albiceleste, sino que también amplió una marca histórica.

Con ese tanto, el rosarino alcanzó los 20 goles en Copas del Mundo , una cifra inédita que lo consolida como el máximo artillero en la historia de los Mundiales.

El récord sigue creciendo y ahora le lleva dos tantos de ventaja a su principal perseguidor, el francés Kylian Mbappé, quien suma 18 conquistas.

Un Mundial brillante para el capitán Leo Messi

Messi atraviesa un torneo extraordinario. Con el grito frente a Cabo Verde llegó a siete goles en el Mundial 2026, confirmando que, a sus 39 años, continúa siendo el gran referente futbolístico de la Selección Argentina.

Además, estableció otra marca sin precedentes: convirtió en ocho partidos consecutivos de la Copa del Mundo, dejando atrás el registro que compartían Just Fontaine y Jairzinho.

La racha comenzó en la recta final de Qatar 2022 y continuó en la actual edición. En Estados Unidos, Canadá y México ya les convirtió a Jordania, Argelia, Austria y ahora a Cabo Verde, reafirmando una regularidad goleadora nunca antes vista en la máxima cita del fútbol.

La pelea con Mbappé sigue abierta

Aunque Messi domina la tabla histórica, el francés Kylian Mbappé continúa como su principal amenaza.

El delantero suma 18 goles en apenas tres Mundiales, con una impactante media de un tanto por partido. Marcó cuatro en Rusia 2018, ocho en Qatar 2022 y ya acumula seis en esta Copa del Mundo.

Sin embargo, el capitán argentino volvió a sacar diferencias y mantiene el liderazgo con 20 festejos en 30 encuentros mundialistas.

Así quedó la tabla histórica de goleadores en los Mundiales

Lionel Messi (Argentina): 20 goles en 30 partidos.

en 30 partidos. Kylian Mbappé (Francia): 18 goles en 18 partidos.

en 18 partidos. Miroslav Klose (Alemania): 16 goles en 24 partidos.

en 24 partidos. Ronaldo (Brasil): 15 goles en 19 partidos.

en 19 partidos. Gerd Müller (Alemania): 14 goles en 13 partidos.

en 13 partidos. Just Fontaine (Francia): 13 goles en 6 partidos.

en 6 partidos. Pelé (Brasil): 12 goles en 14 partidos.

Una marca que no deja de crecer

El récord comenzó a tomar forma en este Mundial. Después de igualar los 16 tantos de Miroslav Klose con un triplete frente a Argelia, Messi lo superó en el partido siguiente y desde entonces no dejó de ampliar la distancia.

Con el gol frente a Cabo Verde llegó a 20, un registro que parecía inalcanzable y que continúa elevando su legado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. A esta altura, cada partido del capitán argentino representa una nueva oportunidad para seguir agrandando una historia que ya pertenece al patrimonio del fútbol mundial.