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Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

El siniestro náutico ocurrió este domingo al mediodía a 600 metros del Club Caza y Pesca. Cuatro personas naufragaron tras una súbita entrada de agua: tres lograron nadar hasta la orilla y recibir asistencia del SIES 107, mientras que Prefectura y Buzos Tácticos despliegan un fuerte operativo de rastrillaje.

Juan Trento

Por Juan Trento

28 de junio 2026 · 15:45hs
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Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Una jornada de esparcimiento y disfrute mutó en un desesperante drama náutico este domingo al mediodía. Minutos antes de las 13, una embarcación con cuatro tripulantes que navegaba sobre las aguas del río Colastiné sufrió una repentina entrada de agua que provocó su inmediato hundimiento, a unos 600 metros hacia el norte de las instalaciones del Club Caza y Pesca.

A raíz del naufragio, tres de las personas a bordo lograron reaccionar a tiempo y nadaron con extrema dificultad hasta alcanzar la orilla por sus propios medios. Los sobrevivientes fueron identificados formalmente como dos mujeres, M. C. E. y P. A., ambas de 50 años, y un hombre, J. M. N., de 62 años. Sin embargo, la angustia se concentra a esta hora en la desaparición del cuarto integrante del grupo, un hombre identificado como G. G. A., de 62 años, quien es buscado intensamente en el cauce del río.

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Intenso operativo de rastrillaje

El aviso ingresó a través de reiterados llamados de alerta a la central de emergencias 911, lo que motivó el inicio de un severo operativo coordinado por tierra y agua:

Tras el alerta general, personal de la 6° Inspectoría Zonal, de la Comisaría 28° de Colastiné y de la Subcomisaría 6° de La Guardia cercaron la zona de la playa para facilitar el movimiento de las unidades sanitarias del SIES 107, que procedieron a examinar y estabilizar a los tres náufragos debido al shock y los síntomas lógicos de la hipotermia por el esfuerzo físico realizado en el agua.

En simultáneo, lanchas y semirrígidos de la Prefectura Naval Argentina junto con especialistas del cuerpo de Buzos Tácticos de la Policía de Santa Fe iniciaron los primeros patrones de búsqueda subacuática y de superficie en el sector del hundimiento, un área caracterizada por fuertes corrientes y canalizaciones profundas.

La Jefatura de la Unidad Regional I La Capital informó las actuaciones de urgencia al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El funcionario judicial ordenó confeccionar un pormenorizado informe médico sobre la evolución de la salud de las tres personas rescatadas, a la par que exigió reportes periódicos y en tiempo real sobre los resultados de las tareas de rastrillaje que desempeñan las fuerzas federales y provinciales para localizar al vecino desaparecido.

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