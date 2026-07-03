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Scaloni, sobre el agónico triunfo: "Esto es Argentina, han dado todo"

El entrenador argentino felicitó el trabajo del rival y agradeció el esfuerzo de los jugadores.

Ovación

Por Ovación

3 de julio 2026 · 22:53hs
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Scaloni, sobre el agónico triunfo: Esto es Argentina, han dado todo

El entrenador Lionel Scaloni destacó el gran esfuerzo que hizo el equipo ante un duro rival en el triunfo por 3 a 2 de Argentina en el alargue ante Cabo Verde y felicitó a los africanos.

"El partido fue durísimo, siempre hay que sacar lo positivo y es que este equipo nunca se rinde. Esto es Argentina y han dejado todo", aseguró Scaloni casi emocionado tras el duro triunfo.

Y también tuvo elogios para un rival africano que fue más de lo que se pensó en la previa: "Quiero felicitar al rival, hoy demostraron que son un gran equipo".

"Cuando uno dice que no hay partidos fáciles en el Mundial, es cierto", agregó el entrenador antes de irse rumbo al vestuario.

Más frases de la conferencia de Scaloni tras Argentina - Cabo Verde

  • El análisis del partido y lo positivo de Argentina: "Me decían que íbamos por la parte buena del cuadro... Ahora se dan cuenta que no hay partido fácil. Sabíamos que iba a ser duro. Se sufrió demasiado, merecíamos haber ganado, pero el rival nos la puso difícil. Lo negativo lo hablaré con los muchachos, pero rescato lo positivo: el equipo sigue buscando el arco rival, recibimos el golpe y nos llevamos el triunfo".
  • El cansancio de los jugadores pensando en octavos de final: "Es por el alargue, hasta los 90 minutos el equipo estaba bien. Enzo Fernández terminó acalambrado, pero no teníamos más ventanas. Se juega con el corazón, la Selección tiene eso, y suple la falta de aire. El equipo dio una muestra de carácter y corregiremos lo que haya que corregir".
  • El gol de Cabo Verde y la confesión de Scaloni: "Fue un golazo increíble. Habíamos visto que recortaba y le pegaba con derecha, pero por más que lo veas si la mete ahí es imposible".
  • ¿Scaloni se vio afuera del Mundial? "Yo soy un poco desconfiado y nunca me veo clasificado. La experiencia me ha dado eso. Pero es verdad que el partido estaba feo, se podía haber ido para el otro lado aunque nosotros llevábamos el peso".
  • La disputa por la titularidad entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez: "El entrenador está para buscar soluciones y siempre hablamos del equilibrio: no es fácil jugar con Messi, Lautaro y Julián al mismo tiempo. No es una excusa, sufriríamos en alguna fase del partido. En algún momento pueden jugar, hoy consideramos que no era necesario".
  • Los 100 partidos en la Selección y el valor de este con Cabo Verde: "Seguramente de los 100 este fue el que más me marcó; porque es un Mundial, porque tuvimos que reponernos... Es un partido que me va a ayudar como entrenador. Y ganándolo, mejor; si hubiéramos perdido hubiese sido una estadística triste.

Scaloni Argentina Cabo Verde
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