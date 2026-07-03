El minuto a minuto de la Argentina ante Cabo Verde en el Mundial

Argentina le ganaba a Cabo Verde por 1-0, en el Miami Stadium, con un golazo de Leo Messi. Sin embargo, Laros Duarte lo empató para los africanos.

La Selección Argentina está empatando ante Cabo Verde por 1-1, en el Hard Rock de Miami. Leo Messi a los 28' del primer tiempo, abrió la cuenta para la Albiceleste, y lo empardó Laros Duarte a los 14' del complemento, en el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni pone primera en los duelos de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA en busca del bicampeonato, tras haberse consagrado en Qatar hace cuatro años.