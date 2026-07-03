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El minuto a minuto de la Argentina ante Cabo Verde en el Mundial

Argentina le ganaba a Cabo Verde por 1-0, en el Miami Stadium, con un golazo de Leo Messi. Sin embargo, Laros Duarte lo empató para los africanos.

3 de julio 2026 · 19:00hs
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El minuto a minuto de la Argentina ante Cabo Verde en el Mundial

El minuto a minuto de la Argentina ante Cabo Verde en el Mundial

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El minuto a minuto de la Argentina ante Cabo Verde en el Mundial

El minuto a minuto de la Argentina ante Cabo Verde en el Mundial

La Selección Argentina está empatando ante Cabo Verde por 1-1, en el Hard Rock de Miami. Leo Messi a los 28' del primer tiempo, abrió la cuenta para la Albiceleste, y lo empardó Laros Duarte a los 14' del complemento, en el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni pone primera en los duelos de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA en busca del bicampeonato, tras haberse consagrado en Qatar hace cuatro años.

Arrancó el partido entre Argentina y Cabo Verde

Argentina ya enfrenta a Cabo Verde, por los 16avos de final del Mundial. El encuentro se disputa en Miami Stadium y el ganador enfrentará a Egipto, que dejó en el camino a Australia.

ST 24' Argentina llegó al parate por hidratación 0-0 con Cabo Verde

Argentina lleva el peso del partido pero no puede sortear a un duro Cabo Verde, que se hace fuerte en defensa y apuesta por el contragolpe. Al equipo de Lionel Scaloni le faltan ideas e ingenio.

PT 28' Gol de Argentina, que le gana a Cabo Vderde

Lisandro Martínez le puso un gran pase a Leo Messi, que la paró y la mandó al fondo de la red para poner el 1-0 de Argentina ante Cabo Verde en Miami.

¡Final del primer tiempo en Miami!

La Argentina, con un golazo de Leo Messi, le gana a Cabo Verde por 1-0 y se mete por ahora en octavos de final del Mundial 2026

Arrancó el complemento en Miami

Argentina le está ganando a Cabo Verde por 1-0 con un golazo de Leo Messi, en Miami, y por ahora saca pasaje a los octavos de final del Mundial.

ST 14' Gol de Cabo Verde

Laros Duarte, tras una gran jugada por derecha, le empata el partido a la Argentina en Miami .

Probables formaciones de Argentina y Cabo Verde

Argentina: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Cabo Verde: Vozinha; Diney Borges, Pico Lopes, Sidny Lopes Cabral, Steven Moreira; Kevin Pina, Jovane Cabral, Deroy Duarte, Laros Duarte, Ryan Mendes; y Nuno Da Costa. DT: Bubista.

Árbitro: Drew Fischer.

Estadio: Miami Stadium

Argentina Egipto Mundial
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