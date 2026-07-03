El uno por uno del sufrido triunfo de la Selección Argentina ante Cabo Verde

Lisandro Messi y Lionel Messi fueron los jugadores más destacados del seleccionado argentino en el triunfo que le sirve para meterse en octavos de final

El uno por uno en el triunfo de la Selección Argentina.

Emiliano Martínez (6): En el primer gol dejó alguna duda, nada que hacer en el segundo. En el final gran tapada de un tiro libre que tenía destino de red. Y en el segundo tiempo controló sin dar rebote un disparo desde afuera del área.

Nahuel Molina (4): Muy flojo partido, le costó controlar su lateral, defeccionó en la marca, pero además no incidió en ataque y por eso terminó siendo reemplazado.

Cristian Romero (7): Termina siendo clave con el gol de cabeza para anotar el tercero y darle la victoria al seleccionado argentino, algunos buenos cruces y otros en donde quedó a destiempo y cometió infracciones.

Lisandro Martínez (8): Enorme asistencia para el gol de Messi y posteriormente en el alargue marcó el segundo gol con una gran definición de zurda. Fue el defensor más destacado del equipo.

Facundo Medina (5): Estuvo lejos del nivel que mostró en los partidos anteriores y además tuvo que salir por una molestia física, más empeño que juego.

Rodrigo De Paul (4): Casi que no incidió en el juego del equipo, la mejor jugada que hizo fue un minutos antes de que fuera reemplazado. No se lo nota con el ritmo físico que lo solía caracterizar.

Alexis Mac Allister (4): No está jugando bien, le cuesta ser el volante más retrasado y cuando los rivales lo encaran lo superar con facilidad, como si le faltara velocidad y reacción.

Enzo Fernández (4): Similar a lo de Mac Allister, se lo nota sin la chispa de siempre, lateralizando demasiado y sin romper líneas como siempre hizo. Terminó muy disminuído en lo físico.

Thiago Almada (4): Participó muy poco del juego, le costó tener la pelota y por eso cuando el equipo no maneja el balón, su participación es muy escasa.

Lionel Messi (8): Un gran gol para poner arriba al equipo y ser el goleador del Mundial, intentó siempre, se puso el equipo al hombro y el arquero rival le tapó un mano a mano y dos tiros libres. Ejecutó el córner del tercer gol.

Lautaro Martínez (4): Casi siempre a contramano, le cuesta arrancar, mucho sacrificio para correr e intentar presionar, pero sin claridad en los metros finales.

Julián Álvarez (5): El empeño de siempre para no dar ninguna pelota por perdida, pero está claro que está lejos de su mejor versión, intentó asociarse, pero no le quedó ninguna para definir.

Nicolás González (5): Lo más positivo son las ganas y el empuje que transmite, mucho vértigo, pero poca claridad, le está faltando resolver mejor en los metros finales.

Leandro Paredes (5): Está claro que es un volante central y que se adapta mejor a esa posición que Mac Allister, eso le permite mostrar su oficio para las coberturas.

Nicolás Tagliafico (5): No pasó casi al ataque y se dedicó a marcar. Es un jugador más apto para eso y con el equipo en ventaja intentó cuidar su sector.

Gonzalo Montiel (-): Pocos minutos en cancha, ingresó luego del empate parcial de Cabo Verde, en el final cometió una falta que casi termina en el tercer gol del seleccionado africano.