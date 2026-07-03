Paredes sacó pecho por la Selección: "Estamos en la elite del fútbol"

El futbolista de Boca señaló que sabían que Cabo Verde iba a ponerlos “en dificultad” y destacó la victoria.

El mediocampista Leandro Paredes señaló este viernes que la Selección argentina está "en la elite del fútbol" y que todos los equipos que disputan las instancias decisivas del Mundial "son muy buenos y físicos"

"Estamos en la elite del fútbol", señaló Paredes luego del triunfo, a la vez que indicó: "Todas son selecciones muy buenas y físicas".

Paredes, sobre el rival de la Selección

Al hablar de Cabo Verde tras la victoria de Argentina por 3 a 2, Paredes expresó: "Sabíamos que era un rival que nos podía poner en dificultad. Ellos hicieron una fase de grupos muy buena".

"A partir de mañana empezaremos a preparar el equipo de la mejor manera para el partido con Egipto porque será un partido muy difícil", aseveró el mediocampista.