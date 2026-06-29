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Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa

El próximo sábado 4 de julio, Meibel Giuranacci se despedirá del público santafesino con un espectáculo que recorrerá los sonidos del Litoral y de Europa, antes de iniciar una gira que lo llevará a presentarse en Francia, Bélgica y España

29 de junio 2026 · 08:23hs
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Con un recital en Santa Fe

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Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa

La música será el puente entre dos continentes en una noche muy especial. El próximo sábado 4 de julio, desde las 21.30, El Solar de las Artes será escenario de un concierto que marcará el inicio de una nueva etapa para el artista santafesino, Meibel Giuranacci junto a perfecto combo, quien emprenderá una gira internacional por Europa.

Bajo el lema "Un viaje entre el Litoral y Europa", el espectáculo propone un recorrido musical cargado de emociones y significados, como despedida antes de partir hacia el Festival Pic Sonne, en Francia, además de otras presentaciones programadas en Bélgica y Madrid.

"Será una celebración, un encuentro antes de partir hacia Europa", expresó el músico al invitar al público a compartir esta presentación, que promete reunir repertorio, identidad y el afecto de quienes acompañan su carrera.

Entradas y reservas

Debido a la capacidad limitada de la sala, desde la organización recomendaron realizar las reservas con anticipación.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $15.000, mientras que en puerta costarán $20.000.

Las reservas pueden realizarse escribiendo al 342 5150965 o llamando al 342 4861370, de 8.30 a 14.

Con este recital, el artista buscará compartir con el público santafesino una noche de encuentro antes de representar a la música del Litoral argentino en escenarios europeos, llevando su propuesta al Festival Pic Sonne y a distintas presentaciones en Francia, Bélgica y España.

Santa Fe Solar de las Artes recital gira Europa
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