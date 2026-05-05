Dale luz verde al Juego Responsable

En el marco de las acciones de Responsabilidad Social, Lotería de Santa Fe asume de forma proactiva el compromiso de considerar los posibles impactos de la actividad lúdica en la sociedad mediante la difusión de acciones que promuevan el Juego Responsable.

El Juego Responsable consiste en elegir de forma racional las opciones de juego, de acuerdo con las circunstancias personales y características particulares de cada individuo.

La práctica de juegos sin control y desmedida, puede tener efectos negativos. A continuación mencionamos algunos tips o consejos útiles para disfrutar y jugar de forma responsable:

Pensar en el juego como entretenimiento;

Equilibrar el juego con otras actividades;

Tomar descansos frecuentes;

Jugar habitualmente acompañado;

Establecer límites de dinero;

Evitar jugar durante crisis emocionales.

¿El juego podría convertirse en un inconveniente?

El juego podría transformarse en un inconveniente si se practica en exceso e interfiere en la vida cotidiana de la persona y de quienes lo rodean.

¿Dónde encontrar ayuda? Línea de atención gratuita y confidencial

Para una atención especializada podes contactarte con el Observatorio de la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones.

APRECOD Santa Fe es el Centro de Orientación y Atención Virtual que brinda una escucha profesional a todas las personas e instituciones de la Provincia de Santa Fe de manera gratuita a través del 0800-268-5640 y por mensaje al WhatsApp 341-540-7653, todos los días del año, de 8 a 24hs.

Se pueden realizar consultas sin requerir turno previo, recibir atención, orientación y asesoramiento personalizado a través de un equipo profesional interdisciplinario de lunes a viernes de 8 a 14hs en Av. Belgrano 950 “Galpón de las Juventudes” (Rosario) y en Av. Gdor. Freyre 2074 (Santa Fe).

Programa de autoexclusión

Si usted desea autoexcluirse de las salas de juego, podrá hacerlo en los tres casinos habilitados vía online en las plataformas o en las sedes de Lotería de Santa Fe, Primera Junta 2724 8º piso, Santa Fe – Pellegrini 947, Rosario.

Para más información sobre Juego Responsable, ingrese al siguiente link Click Aquí

Reconocimiento internacional en Juego Responsable

La Caja de Asistencia Social - Lotería de Santa Fe ha sido reconocida recientemente por la World Lottery Association (WLA), entidad que nuclea a las loterías estatales de todo el mundo, con la Certificación de Nivel 1 en Juego Responsable. Se trata de la certificación de más alto nivel internacional que avala el compromiso asumido por la institución de integrar a sus operaciones cotidianas los 7 principios internacionales de juego responsable, entre los que se encuentran:

Medidas que protejan los intereses de sus clientes y grupos vulnerables;

Prácticas y procedimientos que reflejan una combinación de regulaciones gubernamentales, autorregulación en la industria y responsabilidad individual;

Desarrollo de acciones relacionadas con el Juego Responsable basadas en información relevante y análisis de investigación documentada;

Trabajo en conjunto con gobiernos, organizaciones no gubernamentales, salud pública y público en general, para un mejor entendimiento del impacto social del juego;

Promoción del Juego Responsable y Legal en todos los aspectos de sus actividades, incluyendo el desarrollo, venta y comercialización de sus productos y actividades;

Proporcionar al público información que permita a los individuos hacer sus elecciones de juego informados;

Controlar, probar y revisar aquellas actividades y prácticas relacionadas con el Juego Responsable informando públicamente sus conclusiones.

Semana del Juego Responsable:

Durante el 14 al 20 del mes de febrero, se llevarán a cabo una serie de actividades de concientización y visibilización sobre la importancia de disfrutar de los juegos de azar de forma saludable, con motivo de conmemorarse el próximo 17 de febrero el Día Internacional del Juego Responsable.

La Semana del Juego Responsable, busca promover la elección racional e informada de las opciones de juego de acuerdo con las circunstancias personales y características particulares de cada individuo.