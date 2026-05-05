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Rosario Central recibe a Libertad buscando asegurar su pase a octavos

Rosario Central que marcha puntero en su zona, recibe a Libertad con el objetivo de ganar y asegurar su pase a los octavos de final de la Copa Libertadores

5 de mayo 2026 · 11:33hs
Rosario Central recibe a Libertad.

Rosario Central recibe a Libertad.

Rosario Central recibirá, en el Gigante de Arroyito, a Libertad de Paraguay. El partido, por la cuarta jornada del Grupo H de la Copa Libertadores, se llevará a cabo desde las 19. El Canalla es uno de los punteros del grupo y buscará los tres puntos que lo dejen en la siguiente fase.

Cómo llegan Rosario Central y Libertad al duelo por Copa Libertadores

Con un once alternativo pensando en este duelo crucial, el equipo de Jorge Almirón viene de igualar 1-1 con Tigre en la última jornada disputada en el Torneo Apertura y quedó 4° en la Zona B de la Liga. Rosario Central quedó emparejado con Independiente para disputar los playoffs el fin de semana, y será local en el Gigante de Arroyito.

Por Copa Libertadores está invicto y puntero del Grupo H. Acumula 7 puntos tras igualar 0-0 con Independiente del Valle en Rosario y lograr dos triunfos de visitante: 1-0 ante Libertad en Asunción y 3-0 vs. Universidad Central en Caracas.

Libertad necesita sumar de a tres si quiere mantener la esperanza de meterse en la próxima fase de la Copa, luego de tres derrotas consecutivas en fase de grupos. El equipo guaraní viene de golear 5-0 a Sportivo San Lorenzo por la 19° jornada del Torneo Apertura de la Liga de Paraguay y está en la quinta posición.

Por la fecha 5, ambos jugarán el 19 de mayo: el Canalla hará de local ante Universidad Central, mientras que Libertad visitará a Independiente del Valle.

Rosario Central Libertad Copa Libertadores
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