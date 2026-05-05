Varios santafesinos se destacaron en el Provincial U20 en Rosario

El estadio Municipal Jorge Newbery de Rosario recibió el Provincial U20 en el cual hubo medallas de oro para los santafesinos Kevin Ávila, Morena Costanzo, Julia Bayo y Agustina Wilhjeln

Kevin Ávila de Velocidad y Resistencia se destacó en lanzamiento de jabalina en el Provincial U20 que se llevó a cabo en Rosario.

El estadio Municipal Jorge Newbery de Rosario recibió a jóvenes atletas de toda la provincia en una jornada a puro deporte. El Campeonato Provincial U20 sirvió como clasificatorio al Nacional del próximo fin de semana, reuniendo a las promesas del atletismo en distintas pruebas.

La Asociación Santafesina de Atletismo tuvo buenos rendimientos, pero se destacaron las medallas de oro conseguidas por Kevin Ávila, Morena Costanzo, Julia Bayo y Agustina Wilhjeln. La Federación Santafesina dirá presente el próximo fin de semana en el Nacional en la ciudad de Concepción del Uruguay.

Un lanzador que brilló en el Provincial U20

En la prueba de lanzamiento de jabalina, Kevin Ávila de Velocidad y Resistencia se quedó con el primer puesto con una marca de 51.90. El atleta santafesino entrenado por Gustavo Aguirre tiene 18 años de edad, es de barrio Liceo Norte, y asiste a la escuela Lourdes, en la modalidad técnico informático y está en quinto año. Entrena desde hace 10 años, y es campeón provincial en 800 gramos. Con la marca mínima está clasificado al Nacional y viene de quedar segundo en la Copa Nacional U20 de lanzadores en jabalina que se realizó en San Guillermo.

Su entrenador Gustavo Aguirre le dijo a UNO Santa Fe que "Kevin está entrenando tres o cuatro veces a la semana porque está estudiando en una secundaria técnica, así que se le complica por los talleres. Los días de torneos, entrenamos, la semana previa de la competencia tres días. Siempre le voy a dar uno de descanso y muchas veces se le hace dificil por el tema de la movilidad ya que vive en el norte de la ciudad y el Card queda en el sur".

image La santafesina Agustina Wilhjeln consiguió la medalla de oro en los 100 metros.

El reconocido preparador de atletas local aportó un dato que no es menor, y subrayó que "tenemos los problemas normales de la construcción del predio nuevo por lo que nos queda un espacio reducido para entrenar. Cuando vamos a un torneo, los atletas de Santa Fe van con una desventaja por el tema de no tener un lugar de entrenamiento óptimo. Se nota mucho en las carreras, en los saltos, en los lanzamientos donde hay que correr. Así que estamos en desventaja, pero los chicos siempre sacan fuerza de no se donde y siempre se destacan".

Más santafesinos destacados en Rosario

Por su parte, en la prueba de 110 con vallas, Walter Durán de Unión consiguió el tercer puesto con 18.78 y logró la clasificación al Nacional, mientras que en 100 metros, el santafesino Juan Suárez fue tercero con 12.38, mientras que en 400, Guillermo Nicolás Alaniz quedó cuarto con 57.16.

image Walter Duran de Unión (derecha) clasificó al Nacional en pruebas combinadas en Entre Ríos.

En salto en largo, Tiziano Ovelar de Unión de Santa Fe, se quedó con el segundo lugar con una marca de 5.44 +0.6, mientras que en salto con garrocha, Walter Durán de Unión quedó quinto con un registro de 2.70. En lanzamiento de bala, Duran de Unión fue tercero con 6.62. En lanzamiento de martillo, Gael Cardozo de Velocidad y Resistencia se trajo la medalla de plata al hacer un registro de 50.77.

En mujeres, Agustina Wilhjeln de Velocidad y Resistencia, entrenada por Nicolás Camargo, de 18 años, se quedó con el primer puesto en la prueba de 100 metros con un registro de 12.46, mientras que Jasmín Bock de la capital provincial fue cuarta con 12.92. En la prueba de 200 metros, la representante de la Asociación Santafesina que compitió en el Iberoamericano en Paraguay el año pasado, fue segunda con 25.85, en la serie 1.

image Paula Escudero (izquierda) logró el pasaje al Nacional en los 400 metros con vallas.

Otra de las muy buenas actuaciones fue Julia Bayo de Atletas del Litoral en los 3.000 metros con obstáculos que se quedó con la medalla de oro con una marca de 1.45, mientras que Justina Sanz quedó tercera con 1.35. En la prueba de lanzamiento de garrocha, Bayo fue segunda con una marca de 2.40. En el lanzamiento del disco, Catalina Montaño de Atletas del Litoral consiguió imponerse con un registro de 33.98 mientras que Morena Costanzo de Unión quedó cuarta con 17.64. En jabalina fue cuarta con 11.59.

En los 400 metros, Morena Costanzo de Unión de Santa Fe culminó tercera con una marca de 1.08.20, y en los 1500, Ana Thiara Tibaldo de Unión fue cuarta con 6.16.88. En cuanto a los 400 con vallas, Paula Escudero de Unión, entrenada por Denise Garetto, fue segunda con un registro de 1.12.14, mientras que Constanza Ulla Lupotti de la Asociación de Atletas del Litoral quedó quinta con 1.23.07.