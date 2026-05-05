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Arsenal y Atlético de Madrid, a todo o nada por un lugar en la final de la Champions League

El partido de ida jugado en España terminó con un empate 1-1 y todo se definirá este martes en Londres

5 de mayo 2026 · 10:53hs
Atlético de Madrid y Arsenal se enfrentan buscando la final de la Champions League.

Atlético de Madrid y Arsenal se enfrentan buscando la final de la Champions League.

Arsenal recibirá este martes al Atlético de Madrid, en un encuentro que será a todo o nada por un lugar en la gran final de la Champions League, el torneo de clubes más importante de Europa.

Un duelo muy parejo

Este trascendental partido, que está programado para las 16 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Emirates Stadium de la ciudad de Londres y se podrá ver a través de Fox Sports, ESPN y Disney+ Premium. El árbitro será el alemán Daniel Siebert, mientras que en el VAR estará su compatriota Bastian Dankert.

El Arsenal llega a este encuentro con un leve favoritismo para avanzar a la final, ya que consiguió un muy valioso empate 1-1 en la ida como visitante y tendrá la oportunidad de cerrar la serie como local y frente a sus hinchas.

En su camino hasta las semifinales, el equipo londinense terminó como líder en la primera fase con 24 puntos, mientras que en los octavos de final se impuso sobre el Bayer Leverkusen de Alemania con un global de 3-1 y en los cuartos de final le alcanzó con un discreto 1-0 ante el Sporting Lisboa de Portugal para meterse entre los cuatro mejores de la competición.

El Atlético Madrid, por su parte, tuvo un camino mucho más complicado para alcanzar sus primeras semifinales en la Champions League desde el 2017. En la primera fase terminó decimocuarto, por lo que debió disputar los playoffs, donde eliminaría al Brujas de Bélgica.

Ya en los octavos de final se impusieron por 7-5 frente al Tottenham de Inglaterra, mientras que en los cuartos de final protagonizaron una impresionante serie para derrotar al Barcelona con un global de 4-3.

El Atlético cuenta con una gran presencia argentina, ya que su director técnico es Diego Simeone y además tiene al arquero Juan Musso, al lateral derecho Nahuel Molina y a los delanteros Julián Álvarez, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Nicolás González.

Probables formaciones

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice, Eze; Saka, Gyökeres y Martinelli. DT: Mikel Arteta.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Le Normand, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Alvarez y Griezmann. DT: Diego Simeone.

Árbitro: Daniel Siebert (ALE).

VAR: Bastian Dankert (ALE).

Estadio: Emirates Stadium.

Hora: 16.

TV: ESPN.

Arsenal Atlético de Madrid Champions League
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