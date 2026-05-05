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Arranca la vuelta en los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Con un cotejo en el predio Nery Pumpido, se abre la vuelta de la segunda fase de la Copa Túnel Subfluvial entre Unión y Neuquén. El resto se jugará el miércoles 6 de mayo

Ovación

Por Ovación

5 de mayo 2026 · 08:28hs
Unión llega con ventaja ante Neuquén de Paraná ya que en la ida se impuso por 3 a 1.

Unión llega con ventaja ante Neuquén de Paraná ya que en la ida se impuso por 3 a 1.

Este martes 5 de mayo se pondrá en marcha la vuelta de los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial que organiza la Liga Santafesina y la Liga Paranaense de Fútbol. En el predio Nery Pumpido, Unión será anfitrión de Neuquén, mientras que el resto de los cotejos se concretarán el miércoles 6 de mayo, con varios cruces interesantes, uno en la capital santafesina, y los otros dos en la vecina ciudad de Paraná.

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Este martes en el predio Nery Pumpido empezarán a cerrarse los Cuartos de Final del certamen organizado por las ligas Santafesina y Paranaense: Unión con el marcador a su favor recibe a Neuquén. La culminación se dará el miércoles en el mismo escenario por el lado de La Bota con el Sabalero recibiendo a la U, mientras que en suelo entrerriano Patronato recibe a Belgrano en el Grella y Cosmos visita a Paraná en Federik.

A las 20.30, en el predio Nery Pumpido, Unión de Santa Fe será anfitrión de Neuquén de Paraná con el arbitraje de Santiago Mainero y la asistencia de Tomás Enriquez, Juan Balenzuela y Ramiro Nadalín. El campeón de la Liga Santafesina llega con ventaja ya que en la capital entrerriana se impuso por 3 a 1 con goles de Agustín Benavídez, Lucas Cacciabue y Dylan Grecco. Los santafesinos vienen de imponerse en el campeonato liguista a Nacional en el barrio Sur por 3 a 1. Los paranaenses llegan con una victoria ante Atlético VF como visitante por 3 a 1.

En la jornada del miércoles 6 de mayo habrá tres cotejos, uno en Santa Fe y dos en Paraná. A partir de las 21, en el predio Nery Pumpido, Colón de Santa Fe recibirá a Universidad del Litoral con el arbitraje de Daniel Zamora con la asistencia de Bruno Levatti, Miguel Mesquida y Guido Vázquez. La escuadra conducida por Maximiliano “Bicho” Mendoza se impuso en la ida al Sabalero por 2 a 0 con goles de Brian Giménez en dos oportunidades.

En la capital entrerriana, a las 18, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, Patronato recibirá a Belgrano de Paraná con el arbitraje de Gastón Freyre y la asistencia de Mariano Nadalín, Santiago Gaioli y Ezequiel Giménez. En el choque de ida habían igualado 0 a 0. A las 22, en el estadio Dr. Carlos Federik, Atlético Paraná se medirá con Cosmos FC con el referato del santafesino Maximiliano Manduca. En el choque disputado en el predio liguista santafesino, habían igualado 1 a 1.

SANTA FE

Martes 5 de mayo

20.30 Unión – Neuquen

En el predio Nery Alberto Pumpido, cancha Leopoldo Jacinto Luque

Árbitro: Santiago Mainero

A1: Tomás Enriquez

A2: Juan Balenzuela

4to: Ramiro Nadalín

Copa Túnel Subfluvial cuartos de final Unión
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