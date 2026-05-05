Regatas consiguió medalla de bronce en la Copa Argentina

En el natatorio de Parque Roca en Buenos Aires, Regatas de Santa Fe se impuso a River Plate y finalizó tercero en la Copa Argentina. El campeón resultó GEBA al vencer a GER de Rosario

Se disputó la jornada final de la Copa Argentina de waterpolo en el cual Regatas de Santa Fe consiguió el tercer lugar del podio al imponerse a River Plate por 16 a 14 en el natatorio del Parque Roca de Buenos Aires. En la instancia de semifinales, los santafesinos habían caído frente a Gimnasia de Buenos Aires por 17 a 14. Ahora los dirigidos por Eduardo Bonomo y Ovidio López debutarán en la Liga de Honor el próximo sábado 9 ante River Plate en el natatorio Pedro Consuegra de la ciudad de Santa Fe.

Se bajó el telón de la Copa Argentina de waterpolo con la jornada definitoria en la ciudad de Buenos Aires. Fueron dos partidos en un mismo día lo que significó la exigencia del juego sumado al viaje que en el caso de los chicos laguneros debieron realizar para disputar esta última instancia de la competencia federal supervisada por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos.

En el cotejo definitorio por el tercer puesto, Regatas de Santa Fe venció a River Plate 16 a 14 en el Parque Roca bajo los arbitrajes de Maximiliano Palacio de Buenos Aires y Facundo Perré de Rosario. El Lagunero debió afrontar un partido muy duro, muy peleado contra un rival millonario de fuste, que jugó en un gran nivel. Igualmente, los santafesinos demostraron que se puede y dejaron todo en el agua para llevarse la medalla de bronce. Este logro no es casualidad, sino que es premio al esfuerzo inmenso de los jugadores en cada entrenamiento y el resultado de un proceso serio liderado por un gran cuerpo técnico.

Regatas de Santa Fe cuenta con un equipo joven y con mucho futuro que promete seguir dándole alegrías. Frente a River Plate se impuso por 16 a 14, siendo Juan Fernández y Mateo Picatto los máximos artilleros con cuatro goles cada uno, mientras que con tres se anotó en la red Agustín Trossero. En cuanto a los porteños Pannitto y Manocchio fueron los goleadores con tres tantos cada uno.

Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires agregó una nueva copa a sus vitrinas al obtener el campeonato que inauguró la temporada. Los dirigidos por Hernán Mazzini, que a fines del año pasado ganaron la Liga Nacional, se consagraron campeones en el Natatorio Avellaneda Olímpico al derrotar en la final por 17-12 a Gimnasia y Esgrima de Rosario (GER). Iván Saavedra, con cinco goles, lideró la ofensiva. También anotaron Martino Rizzo (4), Carlos Camnasio (3), Maximiliano Villa (2), Mauricio Ramírez (1), Tomás Valdeolmillos (1) y Matías Canda (1). Tras la nueva conquista, el representativo de GEBA se presentará en Rosario el sábado 9 de mayo para enfrentar, nuevamente, a GER en la jornada inicial de la Liga Nacional.

En semifinales de la Copa Argentina, Gimnasia y Esrgima de Buenos Aires superó a los santafesinos por 17 a 14. El cotejo contó con los arbitrajes de Mirco Silva de Rosario y Agustín Pinski de Buenos Aires. La escuadra lagunera alistó a Martín Del Rosso, Octavio Molinas, Lucas Picatto, Alejo Barbosa, Agustín Trossero, Santiago Scalzo, Mateo López, Valentino Abelenda, Maximiliano Brigada, Mateo Picatto, Juan Fernández, Cristobal Bergagna y Nicolás Villamayor.

En la escuadra porteña los goles los consiguieron Carlos Cammasio (8), que fue el máximo anotador. Tambien consiguieron marcar Canda (3), Rizzo (2), Ramírez (1), Valdeolmillos (1), Villa (1) y Saavedra (1). Por su parte, en la escuadra conducida por Eduardo Bonomo y Ovidio López los goleadores fueron Octavio Molinas (2), Lucas Picatto (4), Agustín Trossero 2), Valentino Abelenda (1), Mateo Picatto (2), y Juan Fernández (3).

Síntesis

River Plate 14- Regatas de Santa Fe 16

River Plate: Matías Ballardini, Juan Pablo Río, Nicolás Gómez de la Canal, Tomás Pannitto, Federico Río, Diego Giraudo, Augusto Godoy, Francisco Villanueva, Juan Manuel Gayarín, Francisco Río, Mariano Mostacci, Alejandro Villanueva y Tomás Manocchio. DT: Guillermo Setti.

Regatas de Santa Fe: Martín Del Rosso, Octavio Molinas, Lucas Picatto, Alejo Barbosa, Agustín Trossero, Santiago Scalzo, Mateo López, Valentino Abelenda, Maximiliano Brigada, Mateo Picatto, Juan Fernández, Cristobal Bergagna y Nicolás Villamayor. DT: Ovidio López y Eduardo Bonomo.

Goles: CARP: Juan Pablo Río (2), Gómez de la Canal (1), Pannitto (3), Giraudo (1), Villanueva (2), Gayarín (1), F. Río (1), Manocchio (3). CRSF: Octavios Molinas (2), Lucas Picatto (4), Barbosa (1), Trossero (3), López (1), Mateo Picatto (1), Juan Fernández (4).

Cancha: Parque Roca

Árbitros: Maximiliano Palacio y Facundo Perré.