La directora de Epidemiología, Carolina Cudós, aseguró en conferencia de prensa que la provincia de Santa Fe "está afrontando su peor epidemia de dengue" y confirmó un récord histórico.

Este jueves Ministerio de Salud de la provincia informó que fueron notificados 4.068 casos, de los cuales se confirmaron 2.532 en todo el territorio santafesino. Para el departamento General Obligado se dio a conocer que hay 870 casos. Sin embargo, desde la Región de Salud del norte de la provincia informaron el miércoles- un día antes del parte provincial-, 1.088 casos. Así, la información que surge de algunas localidades de la Provincia de Santa Fe no es coincidente con el informe del Ministerio de Salud sobre los enfermos de dengue.

Desde el comienzo de la pandemia el Ministerio de Salud venía informando sobre los casos confirmados y en estudio de dengue cada jueves. Sin embargo, el 9 de abril –en medio de un visible brote– no fueron presentados. Entre el 2 y el 16 de abril los casos de dengue en la provincia crecieron un 65 por ciento, según los datos oficiales del gobierno de Santa Fe. Y desde la semana pasada al informe del 23 de abril hubo un aumento del 62 por ciento.

Este último punto fue señalado la semana pasada por autoridades de San Jorge y Casilda, que contaron que la cantidad de infectados es superior a lo que informó la provincia. El Samco de San Jorge comunicó que son 79 los casos positivos en el departamento San Martín, mientras que el Ministerio de Salud provincial habló de 15. En el caso de Casilda, la secretaría municipal de esa ciudad dijo que son 27 los infectados. La cartera de Salud indicó que allí son ocho.

La directora de Epidemiología, Carolina Cudós.

Las autoridades del Samco de San Jorge emitieron un comunicado en el señalaron que "debido a los comentarios y reclamos recibidos sobre el problema del dengue nos vemos obligados a informarle a la población que desde el Samco San Jorge jamás se ocultaron datos epidemiológicos sobre esta enfermedad y de ninguna otra. Dicho ocultamiento iría en contra de nuestros principios profesionales y éticos así como de los principios básicos que la salud pública tienen para la comunidad".

El equipo directivo del hospital expresó además que "este Samco fue el establecimiento de Salud que denunció el primer caso local y de forma inmediata puso en alerta a las autoridades provinciales y municipales para ejecutar los protocolos de fumigación y descacharrado".

Este viernes UNO Santa Fe consultó sobre el desfase en los datos de dengue a Cudos, que respondió: "Muchas veces pasa que las localidades no nos notifican al sistema de Epidemiología. Hay un sistema nacional en el que se tiene que notificar cada localidad y si ellos no tienen como desde cada centro de salud o Samco nos tienen que enviar el registro. Muchas veces es con una muestra, con una planilla pero cuando ya hay un brote en una localidad o barrio no se le toma a todo el mundo la muestra porque se hace por nexo epidemiológico. Lo que está pasando es que muchas localidades no nos envían la información entonces por eso todos los registros que nosotros tenemos son con nombre, apellido y en sistema".

"Estamos insistiendo en localidades como en Casilda, Avellaneda o Villa Trinidad que por ahí tenemos algunos casos menos pero es porque no los han pasado la notificación. Nos pasó con Reconquista que salió un día a decir que tienen más de 400 casos y nosotros en el sistema teníamos notificados 190. Fue un trabajo de un fin de semana de ponernos al día con los registros de notificaciones y poder estar igualados", agregó.

Nunca hubo tanto dengue

Por otra parte, sobre la epidemia que está sufriendo la región, Cudos explicó que a nivel nacional hay cifras récord. "Tenemos más de 14 mil y sabemos que va a ser más, vamos a tener uno o dos meses más de calor. A nivel internacional también es un número muy importante entonces ya estamos superando lo que fue 2016 que fue nuestro -por la provincia de Santa Fe- año récord. Sabemos que en mayo seguimos teniendo temperaturas agradables y hasta que no venga el frío fuerte va a seguir habiendo casos", comentó.

"Lo que estamos viendo en Santa Fe, pero también todo el país y en la región de las Américas, es un incremento muy importante en las últimas semanas de los casos de dengue. Eso llevó a que tengamos un salto de casi 800 casos desde la semana pasada a esta. Muchos no son casos que se informaron esta semana sino que ahora se confirmaron porque eran probables y que se habían tomado las acciones de bloqueo pero que ahora pasaron a ser casos confirmados. Son en total 2532 casos distribuidos en todo el territorio provincial. Hay regiones muy afectadas como el departamento de General Obligado en Avellaneda y Reconquista. Pero también en Rafaela y Rosario", agregó.

Sobre los motivos que llevaron a este brote, Cudos explicó: "Se da porque son regiones que tienen índices aedicos muy importantes, es decir, mucha cantidad de mosquitos. Hay ciudades como Rafaela que nunca tuvo dengue, entonces en lugares así cuesta más porque es más difícil que sepan qué medidas tengan que tomar allí a comparación de lugares como Reconquista en donde si conocen el dengue desde hace mucho. Los bloqueos y descacharrados dependen de cada comuna y municipalidad. Desde Salud se apoya, desde Epidemiología, de Control de Vectores y de Zoonosis se da toda la educación, se planea lo que es un bloqueo se les da los insumos, se fiscaliza y en algunos casos se acompaña".

"Lo que pasó con el coronavirus es que mucha gente que normalmente trabaja en dengue tienen alguna situación que por alguna razón no podían salir ya sea porque tenían que cuidar a los chicos en la casa o porque tenían alguna situación de salud como por ejemplo diabetes o son mayores de 60. Puede ser una explicación pero no es la única. Lo principal es que tenemos muchos mosquitos en todo el territorio provincial, tenemos muchos viajeros a distintos lugares y este año no fue solo Brasil el afectado sino que tuvimos Paraguay, Bolivia y Perú con muchos casos y también en otras provincias Argentinas como Misiones y Formosa. Lo que vimos es una gran dispersión en el territorio provincial. Mucha gente que viajó en diciembre y enero trajo el virus", explicó la directora.

Refuerzos

La directora además adelanto que las ciudades más complicadas de la provincia van a recibir la semana que viene refuerzos del gobierno nacional: "En este momento se acompañó todo el tiempo en Reconquista y la semana que viene tenemos apoyo de Nación para Reconquista y Rafaela pero la responsabilidad primera es del municipio que muchas veces se apoya de voluntarios, bomberos, agentes municipales y junto con el Samco o el centro de salud locales que buscan pacientes con síntomas febriles".

Desde el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe confirmaron que llegarán refuerzos del gobierno nacional a Reconquista y Rafaela para combatir el dengue.

"En muchas localidades que nunca habían tenido casos ahora nos aparecen entre uno y tres casos. Esto era esperable, es lo que se está viendo en toda la región. Significa que tenemos que seguir trabajando descacharrado, prevención, educación. Cuando empezaron los primeros casos continuamos trabajando en educación en lugares que no tenían casos de dengue en enero se trabajó mucho en Santa Fe y sin embargo habíamos tenido muy pocos casos que habían sido importados pero igual se trabajó de manera individual en las comunas desde la salud. No alcanza igual, necesitamos el trabajo de toda la población para que se tome conciencia que estamos muy preocupados con coronavirus que es una enfermedad nueva con otro modo de transmisión pero dengue es una realidad que tenemos y cuando más tengamos hay más posibilidad de que haya gente que fallece por dengue es lo que nos ha pasado este año. Ante un incremento tan grande nunca antes habíamos tenido fallecidos por dengue y ahora tenemos que lamentar la muerte de tres personas en territorio santafesino", describió.

Sigue el calor, sigue el mosquito

Por último, Cudos dijo que es necesario que todas las personas tengan conciencia sobre dengue. "Ahora que están en sus casas limpien sus patios, saquen todo lo que no sirve, todos los recipientes, que todos los días se tomen 10 minutos para eso porque mientras menos mosquitos tengamos menos casos vamos a tener".

"El pico de casos de dengue se da en general en esta época. A veces es en semana santa otras en abril. Tenemos en las últimas semanas un pico muy importante. Se están tomando muchas acciones, nunca se dejó de trabajar en dengue. Tenemos protocolos para poder acceder a las casas con prevención, con barbijos, con máscaras y distintas cosas para que la gente cuando entre a una casa que no sabe con qué se va a encontrar esté protegida porque tenemos que cuidar al trabajador que va y a la población. Esperemos que así bajen los casos", informó.

En relación a si el gobierno provincial aportará refuerzos para enfrentar la epidemia de dengue, Cudos respondió: "Se fue buscando gente nueva para trabajar con dengue y hay muchas personas con gran voluntad para trabajar por suerte porque se ve el impacto que tienen en su barrio, se ofrecen como voluntarios, se los capacita y salen a trabajar". Al ser consultada si se entregará en distintos barrios, comunas o municipios repelentes y elementos para prevenir la presencia del mosquito al igual que se hizo con el alcohol en gel o lavandina para el coronavirus, dijo que por el momento no.