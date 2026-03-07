El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Con un despliegue de artistas consagrados y lo mejor de la nueva escena, el festival de Tribus Club de Arte regresa a la Estación Belgrano el 1 y 2 de mayo. Los Caballeros de la Quema, Turf, El Mató a un Policía Motorizado, Bandalos Chinos, Kapanga, La Delio Valdez y Estelares lideran una grilla imbatible.

Tras el éxito rotundo de su debut con más de 12.000 personas, el Festival de Tribus Club de Arte confirma su regreso triunfal. La organización ha revelado finalmente el line-up completo para este 1 y 2 de mayo en la Estación Belgrano, reafirmando a Santa Fe como el epicentro cultural de la región en este primer semestre de 2026.

Los Caballeros de la Quema, Turf, El Mató a un Policía Motorizado, Bandalos Chinos, Kapanga, La Delio Valdez y Estelares lideran una grilla imbatible. Pero la propuesta no termina ahí.

El line-up se completa con nombres de peso como Eruca Sativa, Cielo Razzo, Massacre, Los Espíritus y Barbi Recanati, junto a la presencia internacional de Vapors of Morphine. La frescura de Indios, Ainda, Lichi, Lucy Patané, Gauchito Club y las intervenciones locales de Hugo & Los Gemelos, Vomitan Glitter, entre muchos otros a confirmar, terminan de diseñar un mapa sonoro diverso y ambicioso.

Un despliegue sin precedentes: dos noches y cuatro escenarios

Esta edición redobla la apuesta con una infraestructura ambiciosa. Durante las dos jornadas, la Estación Belgrano se transformará en un ecosistema sonoro con cuatro escenarios funcionando de forma alternada. Esta disposición permitirá que el público transite entre diferentes atmósferas —desde el pogo masivo hasta propuestas más íntimas y experimentales—, garantizando música sin interrupciones y una dinámica constante en cada rincón del histórico predio.

La venta de abonos ya es un éxito en Ticketway, impulsada por la posibilidad de financiación en 6 cuotas sin interés con los Bancos de Santa Fe y Entre Ríos.

Además de los shows en vivo, el predio contará diversas activaciones de marcas, un sector gastronómico renovado e intervenciones locales artísticas que transformarán la Estación Belgrano en un multiespacio de vanguardia.