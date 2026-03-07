Uno Santa Fe | Escenario | Tribus

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Con un despliegue de artistas consagrados y lo mejor de la nueva escena, el festival de Tribus Club de Arte regresa a la Estación Belgrano el 1 y 2 de mayo. Los Caballeros de la Quema, Turf, El Mató a un Policía Motorizado, Bandalos Chinos, Kapanga, La Delio Valdez y Estelares lideran una grilla imbatible.

7 de marzo 2026 · 00:11hs
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El abono por ambos días se encuentra a la venta a través de Ticketway

Tras el éxito rotundo de su debut con más de 12.000 personas, el Festival de Tribus Club de Arte confirma su regreso triunfal. La organización ha revelado finalmente el line-up completo para este 1 y 2 de mayo en la Estación Belgrano, reafirmando a Santa Fe como el epicentro cultural de la región en este primer semestre de 2026.

Los Caballeros de la Quema, Turf, El Mató a un Policía Motorizado, Bandalos Chinos, Kapanga, La Delio Valdez y Estelares lideran una grilla imbatible. Pero la propuesta no termina ahí.

El line-up se completa con nombres de peso como Eruca Sativa, Cielo Razzo, Massacre, Los Espíritus y Barbi Recanati, junto a la presencia internacional de Vapors of Morphine. La frescura de Indios, Ainda, Lichi, Lucy Patané, Gauchito Club y las intervenciones locales de Hugo & Los Gemelos, Vomitan Glitter, entre muchos otros a confirmar, terminan de diseñar un mapa sonoro diverso y ambicioso.

Un despliegue sin precedentes: dos noches y cuatro escenarios

Esta edición redobla la apuesta con una infraestructura ambiciosa. Durante las dos jornadas, la Estación Belgrano se transformará en un ecosistema sonoro con cuatro escenarios funcionando de forma alternada. Esta disposición permitirá que el público transite entre diferentes atmósferas —desde el pogo masivo hasta propuestas más íntimas y experimentales—, garantizando música sin interrupciones y una dinámica constante en cada rincón del histórico predio.

La venta de abonos ya es un éxito en Ticketway, impulsada por la posibilidad de financiación en 6 cuotas sin interés con los Bancos de Santa Fe y Entre Ríos.

Además de los shows en vivo, el predio contará diversas activaciones de marcas, un sector gastronómico renovado e intervenciones locales artísticas que transformarán la Estación Belgrano en un multiespacio de vanguardia.

Tribus 2026
Noticias relacionadas
Vanda Krai vuelve a Santa Fe con un show al aire libre

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

las guerreras del k-pop llegan a santa fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Festival Tribus, segunda edición 

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Lo último

¿Qué riesgos enfrenta Argentina por su alineamiento con Washington en el conflicto de Medio Oriente?

¿Qué riesgos enfrenta Argentina por su alineamiento con Washington en el conflicto de Medio Oriente?

Un policía baleado en el cuello al frustrar un robo fue operado y está fuera de peligro: Es un milagro

Un policía baleado en el cuello al frustrar un robo fue operado y está fuera de peligro: "Es un milagro"

Sanción para el equipo de Colapinto y Mercedes luego de la clasificación en el GP de Australia

Sanción para el equipo de Colapinto y Mercedes luego de la clasificación en el GP de Australia

Último Momento
¿Qué riesgos enfrenta Argentina por su alineamiento con Washington en el conflicto de Medio Oriente?

¿Qué riesgos enfrenta Argentina por su alineamiento con Washington en el conflicto de Medio Oriente?

Un policía baleado en el cuello al frustrar un robo fue operado y está fuera de peligro: Es un milagro

Un policía baleado en el cuello al frustrar un robo fue operado y está fuera de peligro: "Es un milagro"

Sanción para el equipo de Colapinto y Mercedes luego de la clasificación en el GP de Australia

Sanción para el equipo de Colapinto y Mercedes luego de la clasificación en el GP de Australia

Romina Diez apoyó a Universitarios por la Libertad: Vamos a terminar con el adoctrinamiento

Romina Diez apoyó a Universitarios por la Libertad: "Vamos a terminar con el adoctrinamiento"

Conmoción: denuncian que desconocidos ingresaron a una casa, mataron a un gato y lo dejaron colgado de una sombrilla

Conmoción: denuncian que desconocidos ingresaron a una casa, mataron a un gato y lo dejaron colgado de una sombrilla

Ovación
Lo que le queda a Colón en el mano a mano con Huracán Las Heras para sellar la permanencia

Lo que le queda a Colón en el mano a mano con Huracán Las Heras para sellar la permanencia

River fue más y Villa Dora volvió a perder en la Liga Argentina Femenina

River fue más y Villa Dora volvió a perder en la Liga Argentina Femenina

Sin lugar en Boca, Lucas Blondel fue presentado en Huracán

Sin lugar en Boca, Lucas Blondel fue presentado en Huracán

En medio de una gravísima crisis, Newells estaría cerca de abrochar un refuerzo

En medio de una gravísima crisis, Newell's estaría cerca de abrochar un refuerzo

Sanción para el equipo de Colapinto y Mercedes luego de la clasificación en el GP de Australia

Sanción para el equipo de Colapinto y Mercedes luego de la clasificación en el GP de Australia

Policiales
Liberaron al suboficial investigado por la muerte de su esposa tras confirmar los peritajes que se trató de una decisión personal

Liberaron al suboficial investigado por la muerte de su esposa tras confirmar los peritajes que se trató de una decisión personal

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe