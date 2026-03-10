Se pone en marcha el Torneo Apertura 2026 en los dos niveles Desde las 21.30 arrancará el Apertura, donde chocarán en al A1 Banco Provincial-Almagro y Rivadavia CUST A. En la A2, lo harán CUST B-Santa Rosa. Por Ovación 10 de marzo 2026 · 09:18hs

Este martes 10 de marzo, con la disputa de tres partidos, comenzará a jugarse el Torneo Apertura 2026, que estará dividido en dos niveles, con 11 ocupantes en A1 y la misma cantidad en A2.

Jugarán todos contra todos a una rueda, en tanto los ocho mejores iniciarán el camino al título. En la A1, el campeón representará a la ASB en la Copa Santa Fe.

Por su parte, el monarca de la A2 ganará el derecho a jugar el Torneo Prefederal 2026, para ocupar el lugar que dejó vacante Unión B. TORNEO APERTURA A1 - FECHA 1 Martes 10 de marzo 21.30 Banco Provincial vs. Almagro 21.30 Rivadavia Juniors vs. CUST A Jueves 12 de marzo 21.30 Colón (SJ) vs. República del Oeste 21.30 Alma Juniors vs. Unión (SF) A reprogramación: Sanjustino vs. Colón (SF) Libre: Gimnasia TORNEO APERTURA A2 - FECHA 1 Martes 10 de marzo 21.30 CUST B vs. Santa Rosa Miércoles 11 de marzo 21.30 Regatas (SF) vs. UNL Jueves 12 de marzo 21.30 Regatas Coronda vs. El Quillá 21.30 Centenario vs. Macabi 21.30 Kimberley vs. Argentino (SC) Libre: Alumni (LP) Fuente: ASB