Este martes 10 de marzo, con la disputa de tres partidos, comenzará a jugarse el Torneo Apertura 2026, que estará dividido en dos niveles, con 11 ocupantes en A1 y la misma cantidad en A2.
Se pone en marcha el Torneo Apertura 2026 en los dos niveles
Desde las 21.30 arrancará el Apertura, donde chocarán en al A1 Banco Provincial-Almagro y Rivadavia CUST A. En la A2, lo harán CUST B-Santa Rosa.
Por Ovación
Jugarán todos contra todos a una rueda, en tanto los ocho mejores iniciarán el camino al título. En la A1, el campeón representará a la ASB en la Copa Santa Fe.
Por su parte, el monarca de la A2 ganará el derecho a jugar el Torneo Prefederal 2026, para ocupar el lugar que dejó vacante Unión B.
TORNEO APERTURA A1 - FECHA 1
Martes 10 de marzo
21.30 Banco Provincial vs. Almagro
21.30 Rivadavia Juniors vs. CUST A
Jueves 12 de marzo
21.30 Colón (SJ) vs. República del Oeste
21.30 Alma Juniors vs. Unión (SF)
A reprogramación: Sanjustino vs. Colón (SF)
Libre: Gimnasia
TORNEO APERTURA A2 - FECHA 1
Martes 10 de marzo
21.30 CUST B vs. Santa Rosa
Miércoles 11 de marzo
21.30 Regatas (SF) vs. UNL
Jueves 12 de marzo
21.30 Regatas Coronda vs. El Quillá
21.30 Centenario vs. Macabi
21.30 Kimberley vs. Argentino (SC)
Libre: Alumni (LP)
Fuente: ASB