Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Sucedió en las calles del barrio Yapeyú. Dos hombres que viajaban en una moto intentaron evadir un control policial, pero fueron detenidos

Juan Trento

6 de marzo 2026 · 11:41hs
Este jueves por la tarde, en la esquina de Ponce de León y Misiones, en el barrio Yapeyú de la ciudad de Santa Fe, oficiales del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI) observaron a dos hombres que se trasladaban en una motocicleta y que, al advertir la presencia policial, realizaron un giro brusco de 180 grados con la clara intención de evadir un control policial.

Los uniformados advirtieron la maniobra elusiva y comenzaron una persecución con sirenas y balizas encendidas, que se extendió por unos metros hasta que finalmente lograron interceptarlos a unos 200 metros del lugar. Durante la requisa, los agentes les secuestraron un arma de fuego cargada.

detenidos control armado 2

Persecución y aprehensión

Según informaron fuentes policiales, los dos sospechosos circulaban a gran velocidad en una motocicleta cuando, al llegar a la esquina de Ponce de León y Misiones, giraron por calle Misiones. Sin embargo, a unos 50 metros se encontraron con una camioneta patrullero del CGI, lo que dejó en evidencia su intento de evasión.

En ese momento, realizaron un nuevo giro de 180 grados y escaparon a toda velocidad, lo que motivó que los policías iniciaran una persecución con sirenas y balizas encendidas. Finalmente, los efectivos lograron encerrarlos y aprehenderlos.

Los detenidos tienen 25 y 22 años. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron un revólver calibre .22 con la carga completa de balas, que se encontraba en buenas condiciones de conservación y funcionamiento, por lo que fue considerado apto para el disparo.

Delito imputado

La novedad sobre el procedimiento policial, la aprehensión de los sospechosos y el secuestro del arma de fuego fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe.

Posteriormente, se dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso que ambos hombres continúen privados de su libertad, que sean debidamente identificados y que se les forme causa como presuntos autores del delito de tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.

control persecución armados Yapeyú
