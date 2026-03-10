Se postergaron dos compromisos del Apertura de Liga Santafesina

Por disputar otras competencias, como Copa Federación y Túnel Subfluvial, varios encuentros serán reprogramados. En el ascenso habrá un adelanto un Ángel Gallardo.

Se viene el comienzo de los torneos en los dos estamentos de la Liga Santafesina de Fútbol. Igualmente, dos de los mismos fueron reprogramados atendiendo que algunos arrancan su participación en la Copa Túnel Subfluvial y otro en la Copa Federación que organiza la Federación Santafesina. En el ascenso se disputará un adelanto de la primera fecha.

Dos compromisos correspondientes a la primera fecha del Torneo Apertura de Primera A Polaca Burtovoy fueron postergados. El miércoles 18 de marzo en el estadio Mauricio Martínez, Independiente de Santo Tomé será anfitrión de Ciclón Racing a partir de las 19.30 en reserva y de las 21.30 en primera. Sucede que la entidad santotomecina hará su debut este miércoles 11 en la Copa Túnel Subfluvial frente a Atlético Paraná en condición de local.

Por su parte, el choque que debían animar Cosmos con Náutico El Quillá fue postergado y no tiene fecha determinada de disputa. En el caso de Cosmos, juega el sábado 14 por Copa Túnel Subfluvial frente a Oro Verde a partir de las 21 en el estadio Gustavo Pucará Ortellao.

En el caso del Club Náutico El Quillá, el domingo 15, a las 17, en el estadio Mauricio Martínez de Independiente de Santo Tomé, recibirá a Sarmiento por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Federación. Cabe recordar que el Tiburón se quedó con una ventaja de 3 a 1 en el partido de ida disputado en el departamento Las Colonias.

El sábado 14, a las 14 y a las 16, se medirán: Ciclón Norte con Juventud Unida de Candioti, Las Flores II con Sanjustino, Academia AC con Colón, Sportivo Guadalupe con Unión, Newell´s con Ateneo Inmaculada, Colón de San Justo con La Salle Jobson, La Perla del Oeste con Gimnasia y Esgrima, Universidad con Deportivo Santa Rosa y Nobleza de Recreo con Nacional.

En cuanto al Torneo Apertura de Primera B, este viernes 13 de marzo, a las 19.15 y a las 21.15, en Ángel Gallardo, San Cristóbal será anfitrión de Banco Provincial. El sábado 14 se completará el primer capítulo con los siguientes cruces: Los Canarios con Defensores de Alto Verde, Belgrano de Coronda con Los Piratitas, Pucará con Atlético Arroyo Leyes, Santa Fe FC con Los Juveniles, Vecinal Gálvez con Deportivo Agua, El Cadi con Defensores de Peñaloza, Atenas con Floresta, Don Salvador con Loyola y El Pozo con Nuevo Horizonte.