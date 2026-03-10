Uno Santa Fe | Ovación | Liga Santafesina

Se postergaron dos compromisos del Apertura de Liga Santafesina

Por disputar otras competencias, como Copa Federación y Túnel Subfluvial, varios encuentros serán reprogramados. En el ascenso habrá un adelanto un Ángel Gallardo.

Ovación

Por Ovación

10 de marzo 2026 · 09:50hs
El choque entre Independiente y Cosmos fue postergado para el miércoles 18 de marzo.

El choque entre Independiente y Cosmos fue postergado para el miércoles 18 de marzo.

Se viene el comienzo de los torneos en los dos estamentos de la Liga Santafesina de Fútbol. Igualmente, dos de los mismos fueron reprogramados atendiendo que algunos arrancan su participación en la Copa Túnel Subfluvial y otro en la Copa Federación que organiza la Federación Santafesina. En el ascenso se disputará un adelanto de la primera fecha.

Postergaciones y adelantos en el inicio de la Liga Santafesina

Dos compromisos correspondientes a la primera fecha del Torneo Apertura de Primera A Polaca Burtovoy fueron postergados. El miércoles 18 de marzo en el estadio Mauricio Martínez, Independiente de Santo Tomé será anfitrión de Ciclón Racing a partir de las 19.30 en reserva y de las 21.30 en primera. Sucede que la entidad santotomecina hará su debut este miércoles 11 en la Copa Túnel Subfluvial frente a Atlético Paraná en condición de local.

Por su parte, el choque que debían animar Cosmos con Náutico El Quillá fue postergado y no tiene fecha determinada de disputa. En el caso de Cosmos, juega el sábado 14 por Copa Túnel Subfluvial frente a Oro Verde a partir de las 21 en el estadio Gustavo Pucará Ortellao.

En el caso del Club Náutico El Quillá, el domingo 15, a las 17, en el estadio Mauricio Martínez de Independiente de Santo Tomé, recibirá a Sarmiento por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Federación. Cabe recordar que el Tiburón se quedó con una ventaja de 3 a 1 en el partido de ida disputado en el departamento Las Colonias.

El sábado 14, a las 14 y a las 16, se medirán: Ciclón Norte con Juventud Unida de Candioti, Las Flores II con Sanjustino, Academia AC con Colón, Sportivo Guadalupe con Unión, Newell´s con Ateneo Inmaculada, Colón de San Justo con La Salle Jobson, La Perla del Oeste con Gimnasia y Esgrima, Universidad con Deportivo Santa Rosa y Nobleza de Recreo con Nacional.

En cuanto al Torneo Apertura de Primera B, este viernes 13 de marzo, a las 19.15 y a las 21.15, en Ángel Gallardo, San Cristóbal será anfitrión de Banco Provincial. El sábado 14 se completará el primer capítulo con los siguientes cruces: Los Canarios con Defensores de Alto Verde, Belgrano de Coronda con Los Piratitas, Pucará con Atlético Arroyo Leyes, Santa Fe FC con Los Juveniles, Vecinal Gálvez con Deportivo Agua, El Cadi con Defensores de Peñaloza, Atenas con Floresta, Don Salvador con Loyola y El Pozo con Nuevo Horizonte.

Liga Santafesina Apertura subfluvial
Noticias relacionadas
Galatasaray venció como local a Liverpool.

Galatasaray dio la sorpresa y superó a Liverpool por la Champions League

Kilyan Mbappé no podrá jugar el partido de ida entre Real Madrid y Manchester City.

Mbappé se pierde el partido de ida contra el Manchester City

Franco Colapinto tendrá que esperar al Gran Premio de Japón para que trabajen en el alerón del Alpine.

Alpine no presentará actualizaciones al monoplaza para el GP de China

La dirigencia de Huracán se niega a jugar sin público el partido ante River.

El partido entre Huracán y River se jugará con aforo reducido

Lo último

El Gobierno multó a Fate por el incumplimiento en el pago de salarios y extendió la conciliación obligatoria

El Gobierno multó a Fate por el incumplimiento en el pago de salarios y extendió la conciliación obligatoria

La Policía Federal desarticuló una franquicia de Los Monos con nueve aprehendidos en Rosario

La Policía Federal desarticuló una franquicia de Los Monos con nueve aprehendidos en Rosario

Santa Fe inició la campaña de vacunación antigripal 2026: el cronograma de aplicación y los grupos prioritarios

Santa Fe inició la campaña de vacunación antigripal 2026: el cronograma de aplicación y los grupos prioritarios

Último Momento
El Gobierno multó a Fate por el incumplimiento en el pago de salarios y extendió la conciliación obligatoria

El Gobierno multó a Fate por el incumplimiento en el pago de salarios y extendió la conciliación obligatoria

La Policía Federal desarticuló una franquicia de Los Monos con nueve aprehendidos en Rosario

La Policía Federal desarticuló una franquicia de Los Monos con nueve aprehendidos en Rosario

Santa Fe inició la campaña de vacunación antigripal 2026: el cronograma de aplicación y los grupos prioritarios

Santa Fe inició la campaña de vacunación antigripal 2026: el cronograma de aplicación y los grupos prioritarios

Unión no deja el libreto y le aplicó otro golpe certezo a Independiente con Maizon Rodríguez para ganarlo 4-2

Unión no deja el libreto y le aplicó otro golpe certezo a Independiente con Maizon Rodríguez para ganarlo 4-2

Con un juvenil de Colón, la Selección Sub 17 suma otra semana de trabajo

Con un juvenil de Colón, la Selección Sub 17 suma otra semana de trabajo

Ovación
Los hinchas de Colón continuarán viendo a su equipo de forma gratuita

Los hinchas de Colón continuarán viendo a su equipo de forma gratuita

Unión aseguró a Ludueña: renovó su contrato hasta 2029

Unión aseguró a Ludueña: renovó su contrato hasta 2029

Con un juvenil de Colón, la Selección Sub 17 suma otra semana de trabajo

Con un juvenil de Colón, la Selección Sub 17 suma otra semana de trabajo

Unión confirmó las lesiones de Gomes Gerth y Paz: distinto panorama para ambos

Unión confirmó las lesiones de Gomes Gerth y Paz: distinto panorama para ambos

Unión busca recuperarse en casa ante La Unión de Formosa

Unión busca recuperarse en casa ante La Unión de Formosa

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe