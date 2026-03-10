El equipo de Santiago Gómez Cora no pudo repetir el título en Canadá y ya se prepara para el próximo desafío que será entre el 14 y el 15 de marzo en Nueva York.

Después del quinto puesto en Vancouver, Los Pumas 7´s ya tienen rivales para afrontar el Seven de Nueva York. El equipo de Santiago Gómez Cora no pudo repetir el título en Canadá y ya se prepara para el próximo desafío que será entre el 14 y el 15 de marzo en Nueva York. El seleccionado integrará el grupo B con España, Fiyi y Gran Bretaña.

Los Pumas cortaron su racha positiva en Vancouver luego de cinco títulos seguidos, pero consiguieron cerrar su participación con buenas sensaciones tras los triunfos con Nueva Zelanda y Francia que dejaron al equipo en el quinto puesto.

El equipo de Santi Gómez Cora ahora ya está enfocado en el próximo desafío que será este fin de semana en Nueva York y desde este lunes ya conocen a los rivales que enfrentarán en el Red Bull Arena de Nueva Jersey.

Argentina integrará el grupo B con España, Fiyi y Gran Bretaña y solo restan confirmarse los horarios de los partidos de la sexta y última etapa regular del Circuito Mundial.

Solo en esta temporada, Los Pumas ya enfrentaron tres veces a España (una victoria y dos derrotas), en dos oportunidades a Fiyi (dos derrotas) y en una ocasión a los británicos (triunfo).

Por primera vez desde 2004, Nueva York será sede del Seven de Estados Unidos que nuestro seleccionado supo conquistar en 2009 (San Diego) y en la primera edición en Los Ángeles.

La última mejor actuación fue el segundo puesto en 2023, también en Los Ángeles, tras perder la final con Nueva Zelanda.

Los Pumas 7’s finalizaron con un quinto puesto su participación en el Seven de Vancouver, y así está el Ranking del Circuito Mundial luego de esta etapa. El ranking del circuito mundial quedó así: Fiji y Sudáfrica 86, Nueva Zelanda 70, Australia 68, Francia 64, Argentina 56, España 54 y Gran Bretaña 36.