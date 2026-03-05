Uno Santa Fe | Policiales | abuelo

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Horacio, de 78 años, fue emboscado al llegar a su casa a metros de la Ruta 1. Lo golpearon ferozmente, lo maniataron con alambres y le apuntaron a la nuca, pero se resistió a que entraran a su hogar. "A mi nido no me lo saca nadie", afirmó. Mirá el video.

5 de marzo 2026 · 19:38hs
Violencia sin límites en la Costa: golpearon a un abuelo y le rompieron el tabique para entrar a su casa.

Violencia sin límites en la Costa: golpearon a un abuelo y le rompieron el tabique para entrar a su casa.

La tranquilidad de la mañana del miércoles se rompió de forma violenta para Horacio, un abuelo de 78 años que regresaba de hacer las compras. Al abrir el portón de su casa para ingresar la camioneta, fue interceptado por dos hombres de aproximadamente 50 años que, según los registros de las cámaras de seguridad, lo venían siguiendo desde una cuadra antes.

Lo que siguió fue una pesadilla de extrema violencia: los malvivientes lo redujeron en la cochera, lo maniataron con alambres y comenzaron a golpearlo salvajemente en el rostro y el cuerpo exigiendo las llaves de la vivienda.

LEER MÁS: En una entradera en barrio Ciudadela robaron 50 mil dólares y $2.000.000, además de joyas de gran valor

Entradera en Colastiné

Un ataque con saña

A pesar de haberle robado ya una cadena, un anillo de oro y la billetera, los delincuentes no se detuvieron. Horacio relató en Sol Play los momentos de terror que vivió mientras lo asfixiaban y le apuntaban con un revólver a la cabeza:

Heridas físicas: sufrió rotura de tabique, tres puntos de sutura en cada codo y múltiples hematomas, especialmente uno de gravedad en su ojo izquierdo.

Resistencia extrema: "Me decían que les diera la llave y yo les decía que apretaran el gatillo. Les decía 'dale, apretalo'. A mi nido no me lo va a sacar nadie, solamente si me matan", contó con una entereza asombrosa.

"No hay que tener miedo"

Tras ser asistido en un sanatorio privado, donde se constató que afortunadamente no corre riesgo de vida, Horacio decidió alzar la voz. Lejos de amedrentarse, dejó un mensaje para la sociedad santafesina, tras el brutal ataque recibido, sobre la inseguridad actual.

“Lo que tenemos que sacarnos los argentinos es el miedo, porque el miedo le da lugar a esta gente. Tenemos que recuperar los valores, los principios y el amor a la gente que se perdió en todos estos años”, reflexionó.

Investigación en curso

El hecho quedó registrado íntegramente por las cámaras de seguridad de la propiedad. En las imágenes se observa la frialdad de los atacantes, quienes no parecen "improvisados", según la propia víctima. La policía trabaja ahora en la identificación de los sospechosos mediante el análisis de las grabaciones y el rastreo de la huida hacia la zona de la Ruta Provincial N°1.

abuelo entradera Colastiné ataque
Noticias relacionadas
Crimen de Damián Strada: la Justicia ordena asistencia psicológica para la imputada tras un episodio crítico.

Caso Damián Strada: la joven mujer imputada por el homicidio intentó atentar contra su vida en la cárcel

El lugar allanado por la PDI

Helvecia: investigan a dos ciudadanos chinos por filmar a menores de entre 8 y 16 años en presuntos videos de connotación sexual

Mas de una decenas de allanamientos se realizaron en barrio Nueva Esperanza 

Una decena de allanamientos en barrio Nueva Esperanza dejó un aprehendido y el secuestro de drogas, armas y municiones

Giro en la causa de Santo Tomé: murió en el hospital Cullen el joven herido durante un intento de robo y se complica la situación del dueño de casa

Trágico final en Santo Tomé: falleció el sospechoso de robo y se agrava la situación del dueño de casa

Lo último

Sin Cuti Romero, Tottenham volvió a perder y se complica en la Premier League

Sin Cuti Romero, Tottenham volvió a perder y se complica en la Premier League

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Lionel Messi entró junto a Donald Trump en la Casa Blanca

Lionel Messi entró junto a Donald Trump en la Casa Blanca

Último Momento
Sin Cuti Romero, Tottenham volvió a perder y se complica en la Premier League

Sin Cuti Romero, Tottenham volvió a perder y se complica en la Premier League

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Lionel Messi entró junto a Donald Trump en la Casa Blanca

Lionel Messi entró junto a Donald Trump en la Casa Blanca

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Pese al conflicto con Colón, José Neris quedó habilitado y podrá jugar en Emelec

Pese al conflicto con Colón, José Neris quedó habilitado y podrá jugar en Emelec

Ovación
El Pulga cuelga los botines y en junio se despide con la camiseta de Colón

El Pulga cuelga los botines y en junio se despide con la camiseta de Colón

Pese al conflicto con Colón, José Neris quedó habilitado y podrá jugar en Emelec

Pese al conflicto con Colón, José Neris quedó habilitado y podrá jugar en Emelec

Otra distinción de la Liga Profesional para Profini en Unión

Otra distinción de la Liga Profesional para Profini en Unión

Hay otra energía en Colón, el equipo está unido y nos hicimos fuertes

"Hay otra energía en Colón, el equipo está unido y nos hicimos fuertes"

Alan Crenz, el boxeador santafesino que pelea por el título y sueña con escalar en el ranking

Alan Crenz, el boxeador santafesino que pelea por el título y sueña con escalar en el ranking

Policiales
Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Escenario
Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos