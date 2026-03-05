"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Horacio, de 78 años, fue emboscado al llegar a su casa a metros de la Ruta 1. Lo golpearon ferozmente, lo maniataron con alambres y le apuntaron a la nuca, pero se resistió a que entraran a su hogar. "A mi nido no me lo saca nadie", afirmó. Mirá el video.

La tranquilidad de la mañana del miércoles se rompió de forma violenta para Horacio, un abuelo de 78 años que regresaba de hacer las compras . Al abrir el portón de su casa para ingresar la camioneta, fue interceptado por dos hombres de aproximadamente 50 años que, según los registros de las cámaras de seguridad, lo venían siguiendo desde una cuadra antes.

Lo que siguió fue una pesadilla de extrema violencia: los malvivientes lo redujeron en la cochera, lo maniataron con alambres y comenzaron a golpearlo salvajemente en el rostro y el cuerpo exigiendo las llaves de la vivienda.

Entradera en Colastiné

Un ataque con saña

A pesar de haberle robado ya una cadena, un anillo de oro y la billetera, los delincuentes no se detuvieron. Horacio relató en Sol Play los momentos de terror que vivió mientras lo asfixiaban y le apuntaban con un revólver a la cabeza:

Heridas físicas: sufrió rotura de tabique, tres puntos de sutura en cada codo y múltiples hematomas, especialmente uno de gravedad en su ojo izquierdo.

Resistencia extrema: "Me decían que les diera la llave y yo les decía que apretaran el gatillo. Les decía 'dale, apretalo'. A mi nido no me lo va a sacar nadie, solamente si me matan", contó con una entereza asombrosa.

"No hay que tener miedo"

Tras ser asistido en un sanatorio privado, donde se constató que afortunadamente no corre riesgo de vida, Horacio decidió alzar la voz. Lejos de amedrentarse, dejó un mensaje para la sociedad santafesina, tras el brutal ataque recibido, sobre la inseguridad actual.

“Lo que tenemos que sacarnos los argentinos es el miedo, porque el miedo le da lugar a esta gente. Tenemos que recuperar los valores, los principios y el amor a la gente que se perdió en todos estos años”, reflexionó.

Investigación en curso

El hecho quedó registrado íntegramente por las cámaras de seguridad de la propiedad. En las imágenes se observa la frialdad de los atacantes, quienes no parecen "improvisados", según la propia víctima. La policía trabaja ahora en la identificación de los sospechosos mediante el análisis de las grabaciones y el rastreo de la huida hacia la zona de la Ruta Provincial N°1.