Unión aseguró a Ludueña: renovó su contrato hasta 2029

Juan Pablo Ludueña, surgido de las inferiores de Unión, firmó la extensión de su vínculo y se consolida como una de las apuestas del club.

10 de marzo 2026 · 09:32hs
Unión continúa apostando por sus futbolistas surgidos de las divisiones inferiores y en las últimas horas aseguró la continuidad de uno de los defensores que viene ganando terreno en el plantel profesional. Se trata de Juan Pablo Ludueña, quien extendió su contrato con la institución hasta diciembre de 2029.

LEER MÁS: Una vuelta y otra ausencia en los convocados de Unión para jugar ante Independiente

La novedad fue comunicada oficialmente por el club a través de sus redes sociales, donde se destacó la renovación del zaguero que viene mostrando un crecimiento sostenido en el primer equipo. “Juan Pablo Ludueña 2029. El defensor surgido de las divisiones formativas Tatengues extendió su contrato hasta diciembre de 2029, y firmó su vínculo acompañado por el Director Deportivo Santiago Zurbriggen. ¡A seguir con todo Juan!”, publicó la institución.

Un defensor que se ganó su lugar en Unión

Con apenas 23 años, Ludueña se transformó en una de las alternativas firmes en la defensa rojiblanca. Nacido el 11 de febrero de 2003 en Villa Santa Rosa, el marcador central logró consolidarse en la consideración del cuerpo técnico y, a fuerza de buenos rendimientos, incluso se ganó un lugar en la formación titular por delante de Valentín Fascendini en varios encuentros recientes.

Su crecimiento dentro del plantel profesional llevó a la dirigencia a blindar su continuidad, apostando a su proyección a mediano y largo plazo dentro del equipo.

Sus números en el primer equipo

Durante la temporada 2026 del Torneo Apertura, Ludueña ya disputó siete partidos con la camiseta de Unión, acumulando 513 minutos en cancha y aportando un gol.

En 2025 también comenzó a sumar presencia en el plantel profesional: jugó cinco partidos en el Torneo Apertura, cuatro en el Clausura y uno por la Copa Argentina.

El proceso de crecimiento del defensor se inició previamente en las categorías juveniles del club y en la reserva que compite en la Copa Proyección, donde sumó una importante cantidad de minutos entre 2022 y 2024.

Una apuesta a futuro

Con esta renovación, Unión busca asegurar a uno de los defensores jóvenes con mayor proyección dentro del plantel. Su consolidación en el equipo principal y su formación íntegra en el club lo convierten en una de las piezas a seguir dentro del proyecto deportivo rojiblanco.

LEER MÁS: Cómo le fue a Unión con Andrés Merlos como árbitro

El nuevo contrato hasta 2029 refleja la confianza que la institución tiene depositada en Ludueña, quien ahora afrontará el desafío de seguir afianzándose en la última línea del equipo y sostener el nivel que lo llevó a ganarse un lugar en la consideración del cuerpo técnico.

