Libertad sueña con la permanencia en la Liga Nacional Masculina

En La Calderita, Libertad de San Jerónimo Norte se medirá con Echagüe de Paraná para definir el elenco que conserva la plaza en la Liga Nacional Masculina.

10 de marzo 2026 · 09:55hs
Libertad recibirá este martes en un choque definitorio a Echague de Paraná.

Libertad de San Jerónimo Norte obtuvo una vida más. El pasado domingo venció por 3 a 2 a Atlético Echagüe de Paraná en el segundo juego de la serie por la permanencia en la Liga Nacional de Vóley. El partido que define quien sigue en el segundo estamento del vóley nacional masculino y quien desciende se jugará en la presente jornada de martes a las 21 en San Jerónimo Norte.

Libertad juega la Permanencia como local

La serie por la Permanencia en la Liga Nacional Masculina quedó 1 a 1 luego del triunfo cosechado el pasado domingo en el departamento Las Colonias por Libertad de San Jerónimo Norte sobre Echague de Paraná por 3 a 2 bajo los arbitrajes de Renzo Leiva y Pablo Pérez. Luego de vencer por 3-2 en Paraná y ponerse 1-0 en la serie, el equipo paranaense visitó a Libertad de San Jerónimo Norte en La Calderita.

En un partido que fue no apto para cardíacos, el conjunto santafesino dio el primer paso imponiéndose en el set inicial por 25/19. En un peleadísimo segundo set que se extendió por más de media hora, Echagüe igualó el juego imponiéndose por 29/27. El envión anímico de la victoria en el segundo parcial le permitió al Negro ponerse por delante luego de ganar el tercer set por 25/18.

Pese a que el equipo de Juan Corona parecía encaminarse, no pudo ser. En el cuarto parcial, el Rojinegro ganó por 25/21 y puso el partido 2-2, forzando la disputa del tiebreak. Y allí volvió a imponerse el local por 15/11 para cerrar el partido con victoria por 3-2 e igualar la serie 1-1.

La historia no terminó acá. Con la serie empatada, la definición se trasladó para la presente jornada de martes a las 21, nuevamente en La Calderita de San Jerónimo Norte. En ese lugar la escuadra conducida por Estanislao Vachino deberá ganar si pretende participar de la Liga Nacional en 2027.

El plantel de Libertad de San Jerónimo Norte lo integran los siguientes jugadores: Federico Fratti, Lautaro Masín, Alejo Dilda, Mateo Perren, Alejo Zapata, Gabriel Benítez, Gastón Vegetti, Gastón Neif, Iam Mena, Juan Pablo Dilda, Matías Albrecht (capitán), Felipe Santarelli, Jerónimo Falchini y Mateo Imvinkelried. DT: Estanislao Vachino; Asistentes: Alexandre Joanella y Manuel Gasser.

