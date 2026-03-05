Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

En una conferencia de prensa, las autoridades de la Policía de Investigaciones brindaron detalles sobre la causa de grooming y corrupción de menores. Analizan los celulares secuestrados a la pareja de comerciantes chinos para determinar el alcance de la red.

Grooming en TikTok: la PDI advierte que los videos de Helvecia tenían comentarios sexuales en varios idiomas.

La Policía de Investigaciones (PDI) , dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe , lleva adelante una investigación por presuntos casos de grooming y corrupción de menores en la ciudad de Helvecia .

La causa se inició a partir de 14 denuncias vinculadas con la viralización de videos e imágenes de niños, niñas y adolescentes -de entre 8 y 17 años- difundidos en la red social TikTok sin autorización de sus padres.

De acuerdo con los primeros avances de la investigación, hasta el momento se habrían identificado más de 30 posibles víctimas.

LEER MÁS: El testimonio que destapó el caso de menores filmadas en Helvecia: "Mi hija encontró los videos en TikTok"

Las actuaciones están a cargo de la Oficina de Violencia de Género, Familiar y Sexual de la PDI, y se desarrollan bajo la intervención de la fiscal Rosario Haeffeli, del Ministerio Público de la Acusación.

Contenidos grabados en un supermercado

Según informaron las autoridades, los contenidos habrían sido filmados en un supermercado de la ciudad que pertenecería a una pareja de nacionalidad china, de 45 y 52 años. En las publicaciones se habrían detectado comentarios de connotación sexual realizados desde distintos perfiles y en diversos idiomas.

La jefa del Área de Investigación sobre Violencia de Género, Sexual y Familiar de la PDI en Santa Fe, Brenda Fernández, explicó que la investigación fue remitida recientemente al área especializada de Helvecia tras las primeras denuncias presentadas por madres de las víctimas.

Nacionalidad china

“Las denunciantes señalaron que una mujer mayor de edad, de nacionalidad china, invitaba a menores a participar en videos que luego eran publicados en su cuenta personal de TikTok. Lo que llamó la atención fue la presencia de comentarios de tinte sexual en distintos idiomas realizados por usuarios de la plataforma”, detalló la funcionaria.

Fernández señaló que, hasta el momento, se secuestraron dos teléfonos celulares que están siendo sometidos a peritajes informáticos. “Tenemos identificadas más de 30 posibles víctimas, de entre 8 y 17 años. Por ahora no hay personas detenidas, porque se trata de una investigación muy reciente y todavía se están analizando los dispositivos incautados”, indicó.

Respecto del tiempo durante el cual los videos habrían estado circulando en internet, la investigadora señaló que aún no existe una determinación precisa, ya que esa información forma parte de las pericias digitales que se encuentran en curso.

Recomendaciones ante posibles casos de grooming

Durante la conferencia de prensa, la comisaria supervisora de la PDI, Zulma Rapela, brindó una serie de recomendaciones para prevenir situaciones de grooming y proteger a niños, niñas y adolescentes en el uso de redes sociales.

“La primera recomendación es mantenerse informados. Tanto los chicos como los adultos deben conocer los riesgos que existen en internet para poder detectarlos a tiempo”, señaló.

La funcionaria remarcó la importancia de utilizar las herramientas de seguridad que ofrecen las aplicaciones y, sobre todo, de dialogar con los menores sobre los riesgos del entorno digital.

“Es fundamental enseñarles a los chicos qué es el grooming, cómo funciona y cuáles son las señales de alerta. Si reciben un mensaje extraño o detectan un perfil sospechoso, deben tener la confianza de contárselo a un adulto”, explicó.

Rapela también advirtió sobre los riesgos de publicar información personal en redes sociales. “Muchas veces se comparten datos que parecen inofensivos, como la escuela a la que asisten, el club o sus actividades. Pero esa información puede ser utilizada por delincuentes para realizar ingeniería social y acercarse a los menores”, sostuvo.

Por último, subrayó la importancia de realizar la denuncia de manera inmediata ante cualquier sospecha. “Cuando se trata de delitos que involucran tecnología, es fundamental actuar rápido para preservar la evidencia digital y permitir que los investigadores puedan trabajar sobre los dispositivos y las plataformas”, concluyó.