El inédito destino del Pulga Rodríguez tras su salida de Colón

A los 41 años, Pulga Rodríguez inicia una nueva etapa lejos del fútbol profesional, tras su paso por Colón, pero sin abandonar la pasión por la pelota.

A los 41 años, Luis Miguel Rodríguez decidió bajar el telón de su carrera en el fútbol profesional, pero no de su relación con la pelota. El histórico delantero que dejó una huella imborrable en Colón fue presentado como nuevo jugador de Ñuñorco, el club de Monteros con el que afrontará lo que será el último tramo de su trayectoria, ahora en el ámbito de la Liga Tucumana.

La noticia generó una enorme repercusión en el fútbol del norte argentino y también entre los hinchas de Colón, que recuerdan al Pulga como una de las grandes figuras que vistieron la camiseta rojinegra en los últimos años. Tras anunciar su retiro del profesionalismo, el delantero eligió seguir jugando cerca de su casa y en un club con fuerte valor sentimental.

Pulga Rodríguez.jpg El 5 de octubre de 2025, Pulga Rodríguez jugó su último partido como profesional en Colón. UNO / José Busiemi

La presentación se realizó en un salón de Ñuñorco, en una jornada especial en la que también se dieron a conocer el plantel, el cuerpo técnico y los refuerzos para la nueva temporada. Del acto participaron el presidente Mauricio Ovejero, el legislador y exmandatario de la institución Francisco “Pancho” Serra y el entrenador Floreal García, quienes destacaron la importancia de sumar a una figura de la talla del experimentado atacante.

La imagen más comentada del evento fue la del simoqueño posando con la camiseta número 10 del “Tigre” monterizo, un gesto que rápidamente despertó entusiasmo en los hinchas y que se viralizó entre los seguidores del fútbol tucumano.

Una decisión con fuerte peso afectivo del Pulga Rodríguez

En sus primeras declaraciones como jugador de Ñuñorco, Rodríguez explicó que el vínculo personal con dirigentes y amigos del club fue clave para aceptar la propuesta.

“Por intermedio de la amistad con Mauricio, con ‘Panchito’, con los chicos de Monteros. Se dio la posibilidad, estoy cerca de casa y tomé la decisión de aceptar la propuesta de ellos”, expresó el delantero.

Además, reconoció que todavía deberá atravesar una etapa de preparación antes de estar en condiciones de competir.

“Vamos a iniciar la pretemporada y vamos a ir viendo cómo estamos físicamente. Esperemos cumplir con las expectativas del entrenador y estar a disposición en el inicio del torneo”, agregó.

Un ídolo que también dejó su marca en Colón

Aunque su nombre quedó íntimamente ligado a Atlético Tucumán, donde construyó gran parte de su leyenda, el Pulga también escribió capítulos importantes en su paso por Colón.

En el Sabalero aportó talento, liderazgo y goles en diferentes etapas, ganándose rápidamente el cariño de la gente. Su última aparición oficial como futbolista profesional fue justamente con la camiseta rojinegra, el 5 de octubre de 2025, cerrando un ciclo que quedó marcado por su jerarquía y su personalidad dentro de la cancha.

A lo largo de su carrera también defendió los colores de Gimnasia y Esgrima La Plata y Central Córdoba, además de haber tenido el orgullo de vestir la camiseta de la Selección Argentina. En su recorrido disputó torneos internacionales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Un impacto que trasciende la cancha

La llegada del Pulga a Ñuñorco no solo significa un salto de calidad futbolística para el club de Monteros, recientemente ascendido a la Primera de la Liga Tucumana. También representa un impulso de visibilidad y motivación para todo el torneo.

Considerado uno de los futbolistas más importantes surgidos en Tucumán en las últimas décadas, Rodríguez afrontará este desafío con un perfil diferente al del fútbol profesional, pero con la misma pasión que lo caracterizó durante toda su carrera.

La imagen con la camiseta del “Tigre” ya empezó a recorrer la provincia y alimenta la ilusión de los hinchas. En Monteros, el entusiasmo crece día a día. Y para el Pulga, todo indica que la historia con la pelota todavía tiene un capítulo más por escribir.