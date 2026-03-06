Uno Santa Fe | Escenario | Ciro y Los Persas

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas continuarán su gira 2026 y llegarán a la ciudad de Santa Fe para brindar un concierto el 23 de mayo en la Estación Belgrano. Entradas a la venta

6 de marzo 2026 · 11:24hs
Ciro y Los Persas

gentileza

Ciro y Los Persas

óCiro y Los Persas continuarán su gira 2026 con una nueva presentación en la ciudad de Santa Fe. La banda brindará un concierto el sábado 23 de mayo en la Estación Belgrano, en una noche que promete toda la energía y potencia que caracterizan a sus shows en vivo.

Con el carisma inconfundible de Andrés Ciro Martínez al frente, el grupo ofrecerá un recorrido por las canciones más emblemáticas de su repertorio, junto a clásicos infaltables de Los Piojos, en un espectáculo pensado para vibrar de principio a fin.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Ticketek. Se podrán adquirir hasta en 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Santa Fe.

Próximos Shows

21 de marzo – Cosquín Rock Uruguay

16 de abril – Estadio Delmi (Salta)

18 de abril – Nodo Tecnológico (Santiago del Estero)

16 de mayo – Anfiteatro Cocomarola (Corrientes)

23 de mayo – Estación Belgrano (Santa Fe)

18 de septiembre – Razzmatazz (Barcelona)

20 de septiembre – Sala La Riviera (Madrid)

22 de septiembre – Es Gremi (Mallorca)

24 de septiembre – París 15 (Málaga)

28 de septiembre – Opium (Dublín)

30 de septiembre – Pumpehuset (Copenhague)

24 de octubre – Estadio Diego Armando Maradona (Argentinos Juniors)

Próximamente se anunciarán nuevas fechas.

Ciro y Los Persas Estación Belgrano Santa Fe
Noticias relacionadas
las guerreras del k-pop llegan a santa fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Festival Tribus, segunda edición 

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Entre los nuevos participantes se destacan influencers, artistas, deportistas y figuras con pasado en GH

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Lo último

Unión lanzó la venta del bono extra para el partido ante Boca de la fecha 11

Unión lanzó la venta del bono extra para el partido ante Boca de la fecha 11

España pidió reubicar la Finalissima ante Argentina por el riesgo en Medio Oriente

España pidió reubicar la Finalissima ante Argentina por el riesgo en Medio Oriente

Vaca Muerta: qué buscan las empresas de Neuquén en Santa Fe tras el acuerdo industrial

Vaca Muerta: qué buscan las empresas de Neuquén en Santa Fe tras el acuerdo industrial

Último Momento
Unión lanzó la venta del bono extra para el partido ante Boca de la fecha 11

Unión lanzó la venta del bono extra para el partido ante Boca de la fecha 11

España pidió reubicar la Finalissima ante Argentina por el riesgo en Medio Oriente

España pidió reubicar la Finalissima ante Argentina por el riesgo en Medio Oriente

Vaca Muerta: qué buscan las empresas de Neuquén en Santa Fe tras el acuerdo industrial

Vaca Muerta: qué buscan las empresas de Neuquén en Santa Fe tras el acuerdo industrial

Guillermo Michel propone regular el uso de celulares en las escuelas

Guillermo Michel propone regular el uso de celulares en las escuelas

¿Votó lo que prometió? la plataforma que revela las verdaderas lealtades de diputados y senadores

¿Votó lo que prometió? la plataforma que revela las verdaderas lealtades de diputados y senadores

Ovación
El partido entre Unión e Independiente será dirigido por Andrés Merlos

El partido entre Unión e Independiente será dirigido por Andrés Merlos

Villa Dora cayó de visitante por la Liga Argentina Femenina

Villa Dora cayó de visitante por la Liga Argentina Femenina

La santafesina Claudia Loza tendrá su revancha en Paraná

La santafesina Claudia Loza tendrá su revancha en Paraná

Todo listo para la primera fecha del campeonato en San Jorge

Todo listo para la primera fecha del campeonato en San Jorge

España pidió reubicar la Finalissima ante Argentina por el riesgo en Medio Oriente

España pidió reubicar la Finalissima ante Argentina por el riesgo en Medio Oriente

Policiales
Liberaron al suboficial investigado por la muerte de su esposa tras confirmar los peritajes que se trató de una decisión personal

Liberaron al suboficial investigado por la muerte de su esposa tras confirmar los peritajes que se trató de una decisión personal

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Escenario
Ricky Martin agotó su show en Rosario a pocas horas de haber iniciado la venta

Ricky Martin agotó su show en Rosario a pocas horas de haber iniciado la venta

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional