Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe Ciro y Los Persas continuarán su gira 2026 y llegarán a la ciudad de Santa Fe para brindar un concierto el 23 de mayo en la Estación Belgrano. Entradas a la venta 6 de marzo 2026 · 11:24hs

gentileza Ciro y Los Persas

óCiro y Los Persas continuarán su gira 2026 con una nueva presentación en la ciudad de Santa Fe. La banda brindará un concierto el sábado 23 de mayo en la Estación Belgrano, en una noche que promete toda la energía y potencia que caracterizan a sus shows en vivo.

Con el carisma inconfundible de Andrés Ciro Martínez al frente, el grupo ofrecerá un recorrido por las canciones más emblemáticas de su repertorio, junto a clásicos infaltables de Los Piojos, en un espectáculo pensado para vibrar de principio a fin.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Ticketek. Se podrán adquirir hasta en 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Santa Fe. Próximos Shows 21 de marzo – Cosquín Rock Uruguay 16 de abril – Estadio Delmi (Salta) 18 de abril – Nodo Tecnológico (Santiago del Estero) 16 de mayo – Anfiteatro Cocomarola (Corrientes) 23 de mayo – Estación Belgrano (Santa Fe) 18 de septiembre – Razzmatazz (Barcelona) 20 de septiembre – Sala La Riviera (Madrid) 22 de septiembre – Es Gremi (Mallorca) 24 de septiembre – París 15 (Málaga) 28 de septiembre – Opium (Dublín) 30 de septiembre – Pumpehuset (Copenhague) 24 de octubre – Estadio Diego Armando Maradona (Argentinos Juniors) Próximamente se anunciarán nuevas fechas.