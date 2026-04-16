Detectar, contener y acompañar: impulsan capacitaciones en primeros auxilios en salud mental para trabajadores municipales

La iniciativa aprobada por el Concejo busca brindar herramientas para la detección temprana, la primera contención y la derivación oportuna ante situaciones de crisis. La capacitación estará destinada a personas que integran distintas áreas del Estado local.

El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó una ordenanza que crea la capacitación en Primeros Auxilios en Salud Mental: crisis y urgencias subjetivas , destinada a trabajadores y trabajadoras de las distintas áreas del Estado local. El proyecto fue presentado por la concejala Cecilia Battistutti y apunta a consolidar una política pública que promueva entornos laborales más saludables, empáticos y respetuosos .

La normativa establece la implementación de instancias de formación orientadas a brindar herramientas para la detección temprana, la primera escucha y la derivación adecuada ante situaciones de crisis en salud mental , incorporando un enfoque basado en derechos humanos y en la no estigmatización .

“La salud mental se tiene que abordar comunitariamente. Es importante seguir fortaleciendo las respuestas del sistema de salud, pero también hay mucho que cada uno de nosotros puede hacer como parte de la solución”, expresó Battistutti. En ese sentido, subrayó la importancia de reconocer señales de alerta, generar una primera escucha empática y conocer los protocolos de actuación para intervenir a tiempo.

La concejala también puso el foco en el impacto que tienen estas problemáticas en el ámbito laboral. Según señaló, en Argentina cuatro de cada diez trabajadores reporta síntomas de estrés laboral, mientras que a nivel mundial se pierden alrededor de 12.000 millones de días de trabajo al año por situaciones vinculadas a la salud mental.

“Esto no es un problema aislado, es una realidad que atraviesa todos los ámbitos laborales. Por eso es clave que el Estado asuma un rol activo en la prevención y el cuidado”, remarcó.

Detectar, contener y acompañar

Entre sus objetivos, la ordenanza busca promover la sensibilización y formación de trabajadores municipales, fortalecer la identificación e intervención respetuosa en situaciones de crisis y generar espacios de primera contención para agentes que atraviesen situaciones de vulnerabilidad, garantizando su derivación a servicios especializados cuando sea necesario.

La capacitación incluirá contenidos vinculados a conceptos fundamentales de salud mental, marcos normativos vigentes, estrategias para erradicar estigmas y prejuicios, herramientas de comunicación y guías de actuación ante situaciones de urgencia.

Además, se prevé articular el trabajo entre distintas áreas municipales y el equipo de salud laboral, con el objetivo de asegurar intervenciones integrales y coordinadas.

La ordenanza establece la realización de al menos una capacitación anual, de carácter gratuito, y habilita al Ejecutivo municipal a celebrar convenios con universidades, colegios profesionales e instituciones especializadas para su implementación. También se impulsarán acciones de difusión para extender estas capacitaciones al sector privado, ampliando el alcance de la política pública.

Un abordaje más amplio

La iniciativa se articula con el Programa de Abordaje y Red Integral de Consumos Problemáticos (ABRI), que ya funciona en el ámbito municipal, con el objetivo de ampliar las herramientas para abordar no solo consumos problemáticos sino también crisis y urgencias subjetivas.

“Cuando hablamos de primeros auxilios solemos pensar en lo físico. Con esta ordenanza queremos que también podamos actuar frente a situaciones de salud mental, contando con herramientas para detectar señales de alerta y saber cómo intervenir”, explicó Battistutti.

Finalmente, la concejala destacó que el proyecto también pone el foco en quienes trabajan en áreas sociales y de atención al público. “Tenemos que cuidar a quienes cuidan. Darles herramientas no solo mejora su bienestar, sino también la calidad del servicio que el Estado brinda a la comunidad”, concluyó.