Por primera vez cerca de Santa Fe: Leda llegará a Llambi Campbell el 20 de junio en medio de rumores sobre su ingreso a la política

La reconocida sanadora rosarina realizará una jornada de oración, alabanza y música en vivo el 20 de junio en uno de los clubes locales. El evento es gratuito, tiene cupos limitados y los tickets ya están disponibles.

El fenómeno generado por la sanadora Leda Bergonzi sigue expandiéndose. La laica rosarina que en los últimos años se convirtió en uno de los referentes espirituales más convocantes de la Argentina, con eventos multitudinarios en todo el país, llegará por primera vez a la zona de influencia de la capital santafesina. El próximo sábado 20 de junio , la localidad de Llambi Campbell , a tan solo 50 kilómetros de la ciudad de Santa Fe , será el escenario de una jornada de oración, alabanza y música en vivo que promete congregar a fieles de toda la región.

La visita, sin embargo, no llega en un momento cualquiera. En los últimos días trascendió una foto del encuentro entre Leda y el diputado provincial y pastor evangélico Walter Ghione , lo que encendió las especulaciones sobre una eventual incursión política de la rosarina. El propio legislador aclaró que no existió ninguna propuesta formal, aunque admitió que vería con buenos ojos que se sumara a la actividad pública. "Me encontré con una persona de una enorme fortaleza y una paz que realmente transmite. Ha ayudado a mucha gente y creo que es importante construir puentes para trabajar juntos en el futuro" , expresó Ghione.

leda ¿Leda Bergonzi da el salto a la política?

"Leda está mucho más allá de la política"

Desde el entorno organizador del evento, la consulta sobre política generó una respuesta tajante. Sergio Tibaldo, el santafesino radicado en Santiago del Estero que impulsa la visita a Llambi Campbell, fue categórico en diálogo con UNO Santa Fe: "Leda está mucho más allá de la política. Ella sana a todo el mundo, no mira si estuviste preso o qué cometiste. Ella se saca foto con todo el mundo y siempre está sonriente y amorosa. No creo que Leda esté incursionando en política".

Un santafesino que vuelve a sus raíces para agradecer

Tibaldo no eligió Llambi Campbell al azar. El santafesino que hoy vive en la zona rural del sur de Santiago del Estero, entre las localidades de Sumampa y Villa de Agua, creció en esa pequeña localidad del departamento La Capital y carga con ella una deuda de gratitud que decidió saldar a través de este evento espiritual. "Tengo 63 años, siento que mi vida ya está en una etapa de cosechas, de disfrutes, de entrega. Quiero agradecer a Llambi todo lo recibido. Siento que puedo hacerlo a través de algo espiritual, que es el encuentro con Dios, y quien lo propicia es Leda", relató.

llambi Campbell gentileza

Para Tibaldo, organizar este evento en su pueblo natal es también una forma de compartir algo que lo transformó profundamente. El organizador conoció a Leda el 11 de febrero del año pasado en un evento multitudinario en Rosario y la experiencia lo marcó de tal manera que tomó una decisión inmediata: "Esto no es para mí solo". Desde entonces colabora activamente con la agrupación "Soplo de Dios Viviente" y ya organizó dos eventos anteriores en localidades del sur de Santiago del Estero, en septiembre y octubre de 2025. Este será el tercero y el primero en tierras santafesinas.

"Hay mucha gente que está sufriendo puertas adentro: problemas familiares, de relaciones con hijos, con esposas, con esposos, con padres, en el trabajo. Y esto ayuda muchísimo porque es la persona la que encuentra al Espíritu Santo a través de Leda", argumentó Tibaldo sobre la necesidad de llevar el evento a su comunidad.

LEER MÁS: El líder del partido de los evangélicos defendió a Leda Bergonzi: "Hablan cualquier cosa"

El evento en Llambi Campbell

La jornada se realizará en las instalaciones del Polideportivo Llambi Campbell, ubicado en Bartolomé Mitre y Padre Pautasso, con apertura de puertas a las 9. La capacidad será de 1.000 personas —aunque el recinto puede alojar hasta 1.300— para garantizar el orden y la comodidad de los asistentes. Los tickets son gratuitos y se obtienen a través de Linkearte, donde hasta el momento ya se sacaron unos 200 cupos.

Los asistentes deberán concurrir con reposera y se les solicita llevar un alimento no perecedero como contribución voluntaria, que será donado a alguna institución social que el club local determine. Habrá un servicio de buffet con café, agua caliente y sándwiches. El ingreso será mediante código QR y la sanación será individual para todo aquel que la quiera recibir.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leda Oficial (@ledabergonzi.ok)

Tibaldo extendió la invitación a los vecinos de Nelson, Santo Domingo, Emilia, San Justo y Santa Fe: "Que pierdan los miedos. Si tienen alguna curiosidad, que vayan, que saquen el ticket y vayan. Nadie, ninguna persona es la misma después de un evento de Leda".

La organización y el protocolo

Ante la magnitud esperada del evento, la organización trabajó junto a las autoridades locales en un operativo de seguridad, tránsito y estacionamiento. Este viernes, representantes de la organización se reunieron con autoridades de la Comuna de Llambi Campbell para coordinar el dispositivo, que contará con personal de tránsito y Policía, según confirmaron desde el gobierno local a UNO Santa Fe.

El ingreso será mediante código QR y la sanación será individual para todo aquel que la quiera recibir. Unos 15 integrantes de la agrupación Soplo de Dios Viviente estarán presentes para asistir a los participantes, incluyendo a quienes puedan experimentar desmayos.

Quién es Leda

Leda Bergonzi saltó a la masividad nacional en 2023 por sus multitudinarios encuentros y por haber recibido a la madre de Lionel Messi. Lleva ocho años ejerciendo su don y se define a sí misma no como hacedora de milagros sino como intercesora. "Yo no hago milagros, los milagros los hace tu fe y los hace Dios. Yo soy una intercesora", suele repetir. Lidera la agrupación Soplo de Dios Viviente y realiza ceremonias basadas en la imposición de manos y el rezo, durante las cuales algunas personas experimentan desmayos o llanto.

Leda Bergonzi 03.jpg Soplo de Dios Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

A nivel institucional, su vínculo con la Iglesia Católica atravesó altibajos: inicialmente fue respaldada por las autoridades eclesiásticas, pero en septiembre de 2024 el Arzobispado de Rosario se distanció de sus actividades, recordando que ciertos gestos como la imposición de manos son exclusivos de los sacerdotes. Pese al alejamiento institucional, Leda sigue llenando eventos en todo el país e incluso en el exterior: ya visitó Chile en cinco oportunidades.

Los tickets gratuitos están disponibles en linke-arte.com/arg/leda-en-santa-fe