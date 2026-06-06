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Brasil le ganó a Egipto y Ancelotti suma un nuevo dolor de cabeza antes del Mundial

La Canarinha se impuso por 2-1 ante los Faraones en el Huntington Bank Field de Cleveland, pero un defensor titular de Brasil salió por lesión

6 de junio 2026 · 22:19hs
Brasil venció 2-1 a Egipto.

Brasil venció 2-1 a Egipto.

En un encuentro marcado por los errores en las salidas desde el fondo, Brasil logró derrotar 2-1 a Egipto en un encuentro disputado en el Huntington Bank Field de Cleveland; un triunfo que trajo consigo un nuevo dolor de cabeza para Carlo Ancelotti ante una nueva lesión en el plantel.

Wesley salió lesionado

Una muy mala salida desde el fondo permitió a la Canarinha pegar primero de la mano de Bruno Guimarães a los 7 minutos de juego y solo cinco minutos más tarde un horror de Marquinhos permitió que Mostafa Ziki nivelar el pleito.

Llegando a los 16 minutos de juego una lesión de Wesley obligó a un cambio en el equipo de Ancelotti, que enciende todas las alarmas ante una posible situación que le podría privar de contar de un futbolista clave en un sector del campo de juego sin tantas variantes.

Embed - EL FENÓMENO ENDRICK SIGUE IMPARABLE Y BRASIL GANÓ EL AMISTOSO | Brasil 2-1 Egipto | RESUMEN

Afortundamente para el elenco brasileño, una recuperación de Raphinha permitió a Endrick marcar el 2-1 parcial y eventualmente definitivo en la casa de los Cleveland Browns, su última prueba antes del comienzo a su participación en la Copa del Mundo al primer golear a Panamá en Río de Janeiro.

Brasil Egipto Ancelotti
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