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Argentina arrancó la preparación para el Mundial con un triunfo 2-0 ante Honduras

La Albiceleste se impuso ante el elenco hondureño en Texas con goles de Lautaro Martínez de penal y Giuliano Simeone

6 de junio 2026 · 23:36hs
Argentina venció a Honduras con goles de Martínez y Simeone.

Argentina venció a Honduras con goles de Martínez y Simeone.

La Selección Argentina derrotó 2-0 a Honduras en el Kyle Field de Texas y empezó con el pie derecho la preparación para afrontar su participación en el Grupo J de la Copa del Mundo ante Argelia, Austria y Jordania.

Argentina se impuso en su primer amistoso

El encuentro, que inició con una confusión en el momento de los himnos, tuvo un dominio claro de la Albiceleste. El equipo de Lionel Scaloni generó diferentes llegadas a lo largo del primer tiempo a través de la jerarquía de Giuliano Simeone y Giovani Lo Celso, dos de los puntos altos de la formación. Sin embargo, debió conformarse con el gol de Lautaro Martínez a los 36 minutos a instancias de un polémico penal.

Ya en el complemento, el seleccionado albiceleste profundizó su superioridad, aunque los cambios y la pausa de hidratación le quitaron fluidez al juego. El 2-0 convertido por Simeone con asistencia del Toro Martínez consolidó el triunfo ante un combinado que se quedó afuera del próximo Mundial.

Ya con el resultado definido, Scaloni tomó la decisión de hacer debutar con esta camiseta a cuatro futbolistas: Santiago Beltrán, Nicolás Capaldo, Tomás Aranda y Joaquín Freitas. Pero además, la buena noticia fue el retorno de Cristian Romero, quien sumó minutos luego de la lesión sufrida en su rodilla el 12 de abril.

Embed - ARGENTINA 2 HONDURAS 0: GOLES DE LAUTARO MÁRTINEZ Y GIULIANO SIMEONE - AMISTOSO PREVIO AL MUNDIAL

La Selección volverá a jugar este martes desde las 22 ante Islandia en el Estadio Jordan-Hare de Auburn, en Alabama. Allí, podría reaparecer Lionel Messi, quien fue al banco este sábado y no sumó minutos.

El vigente campeón del mundo iniciará la defensa de la corona el próximo martes 16 de junio desde las 22 (hora argentina) contra Argelia en el Kansas City Stadium. El lunes 22 chocará con Austria a partir de las 14:00 en el Dallas Stadium y terminará la primera fase el sábado 27 desde las 23 ante Jordania en el mismo recinto.

Argentina Honduras Mundial
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