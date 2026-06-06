Colapinto largará 14° en el GP de Mónaco y Antonelli hizo la pole

El argentino, en un fin de semana donde no encontró el ritmo del auto, no pudo superar la Q2. Por su parte, el italiano volvió a brillar y largará primero

Franco Colapinto, en un fin de semana donde no pudo encontrar el ritmo del auto en ninguna de las prácticas libres, terminó 14° en la clasificación del Gran Premio de Mónaco. Kimi Antonelli, en un final para el infarto, se quedó con la pole position tras superar en el último segundo a Max Verstappen. El podio lo completó Lewis Hamilton, que le arrebató la tercera posición a Charles Leclerc con su giro final.

El argentino, que viene teniendo una temporada muy buena y consiguió su mejor desempeño en la Máxima el último fin de semana de competencia, no parece sentirse cómodo en el Principado y estuvo lejos de meterse en la Q3. Con un auto que se destaca en su ritmo de carrera, el Circuito de Mónaco, donde la clasificación es primordial para el domingo, no es el mejor escenario para Alpine.

Antonelli, flamante líder del Campeonato de Pilotos, volvió a sorprender al mundo del automovilismo y le arrebató la pole position a Max Verstappen con una vuelta sensacional. El podio lo completó Hamilton, que no venía con el mejor ritmo durante la última sesión pero completó un último giro sensacional para desplazar a Charles Leclerc al cuarto puesto.

La otra sorpresa la dio Isack Hadjar, que terminó quinto por encima de George Russell, quien no puede competir contra su joven compañero de equipo y largará sexto en una pista que, en principio, no le dará demasiadas oportunidades para adelantar a sus rivales.

Así quedó la clasificación del Gran Premio de Mónaco

1-Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1m12s051

2-Max Verstappen (Red Bull) - +0s043

3-Lewis Hamilton (Ferrari) - +0s228

4-Charles Leclerc (Ferrari) - +0s300

5-Isack Hadjar (Racing Bulls) - +0s383

6-George Russell (Mercedes) - +0s394

7-Oscar Piastri (McLaren) - +0s573

8-Lando Norris (McLaren) - +0s714

9-Pierre Gasly (Alpine) - +1s175

10-Liam Lawson (Racing Bulls) - +1s361

11-Alex Albon (Williams) - +1s736

12-Carlos Sainz (Williams) - +1s764

13-Nico Hülkenberg (Sauber) - +1s851

14-Franco Colapinto (Alpine) - +1s944

15-Arvid Lindblad (Red Bull) - +2s197

16-Gabriel Bortoleto (Sauber) - Sin tiempo

17-Esteban Ocon (Haas) - +2s671

18-Sergio Pérez (Cadillac) - +2s696

19-Oliver Bearman (Haas) - +2s763

20-Valtteri Bottas (Cadillac) - +3s232

21-Fernando Alonso (Aston Martin) - +3s298

22-Lance Stroll (Aston Martin) - +4s010