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Insólito: Antes de Argentina contra Honduras, sonaron Los Palmeras en vez del himno

Cuando todos se preparaban para escuchar las estrofas del himno nacional, en el Kyle Field de Texas se escucharon los primeros segundos de "Bombón Asesino" del mítico conjunto santafesino

6 de junio 2026 · 21:51hs
Antes de que suene el himno

Antes de que suene el himno, se hizo presente la música de Los Palmeras

El duelo entre la Selección Argentina y Honduras inició con un insólito momento cuando debía sonar el himno nacional, ya que en vez de escucharse sus estrofas en los parlantes del Kyle Field sonó un clásico de la cumbia santafesina: Bombón Asesino de Los Palmeras, lo cual sorprendió a todos los jugadores de la Albiceleste.

Los Palmeras presentes en Texas

Luego de escucharse el himno hondureño, llegó el turno del argentino aunque un error dio lugar a un curioso episodio que dejó atónitos a los once futbolistas titulares como a todos los presentes.

Cuando todos esperaban que suenen las estrofas del himno nacional, sonó el clásico de la banda de cumbia santafesina. Un momento que despertó la fuerte reacción del público presente, que estalló de la euforia ante el insólito momento.

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En contrapartida, los jugadores se observaron entre sí. Atónitos ante la situación y el error, el cual afortunadamente se corrigió pocos segundos más tarde y retumbaron las estrofas del himno escrito por Vicente López y Planes con música de Blas Parera.

Argentina Los Palmeras Honduras
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