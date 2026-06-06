Santa Fe Rugby se quedó con el clásico de la amistad en Sauce Viejo

Por la 7° fecha del Top 10 del Regional del Litoral, Santa Fe Rugby superó a CRAI 31 a 27 y se ubica tercero en la tabla de posiciones que tiene como líder a Estudiantes

El clásico de la amistad quedó para Santa Fe Rugby Club tras imponerse por 31 a 27 a CRAI en Sauce Viejo, ante un gran marco de público y con el correcto arbitraje del rosarino Federico Longobardi. En un partidazo, y en medio de un clima de mucha camaradería, fue Valentín Fernández el héroe de la jornada ya que consiguió el try en la última jugada del partido que le permitió a los Tricolores quedarse con la victoria en el marco de la séptima fecha del Top 10 del Regional del Litoral.

El clásico de la amistad comenzó con todo, ya que fue el local el que buscó adueñarse del protagonismo, y del control de la pelota en un trámite muy dinámico y con la visita defendiendo con uñas y dientes. Los Gitanos cometieron muchas infracciones, las cuales fueron advertidas por el referee rosarino, SFRC decidió jugarlas al line out pero no tuvieron el resultado esperado.

El local salió a golpear de entrada, pero los Gitanos supieron resolverlo con un trabajo defensivo para destacar. La dinámica cayó un poco, y hubo más scrum, aunque fue una formación que no logró estabilidad, con responsabilidades compartidas. En un momento emocional clave, el local pidió nuevamente ir a la formación histórica de este deporte, la visita cometió penal y el capitán Beron vio la tarjeta amarilla.

La apertura del marcador llegó a los 26 minutos con una gran acción de Mateo Fauda que marcó un try bárbaro, con su sello personal y en un momento clave del cotejo. La visita aguantó diez minutos con un hombre menos y tuvo su recompensa. SFRC había arrancado siendo superior pero no logró lastimar a los de la autopista, ni aprovechar un penal que dispuso desde una posición factible.

image El clásico del rugby santafesino tuvo en juego el Trofeo de la Amistad.

Pasado los treinta minutos, tras un carrerón de Iñaki Carreras, aprovechando la distracción de los backs locales, le permitió conseguir el segundo ensayo a los Gitanos, que sumado al goal de Beltramino dejó el score 12 a 0. En el cierre del primer tiempo, llegó el descuento del Tricolor, a partir de un muy buen movimiento que logró apoyar Santiago Gorla que con la conversión de Bejarano dejó el tablero 12 a 7.

Un segundo tiempo con muchos condimentos

El inicio del complemento tuvo a los anfitriones aprovechando una falla en el fondo de la visita, que coronó la Pocha Foradini con un try fantástico en una combinación tremenda, utilizando el ancho de la cancha que con el goal de Bejarano le permitió pasar al frente por 14 a 12. La respuesta no se hizo esperar y con una dinámica bárbara del Gitano, llegó el ensayo de Simino que con la conversión de la Mona Beltramino lo dejo arriba por 17 a 14. Tres minutos después llegó el cuarto try y el bonus de la visita. En un momento de confusión del local, Iñaki Carreras marcó otro ensayo para los Gitanos, el segundo en su cosecha personal, que sumado al goal de Giombi dejó la cosa 24 a 14.

La escuadra conducida por el Colo Carballo no bajó los brazos, fue en busca del descuento y lo consiguió por intermedio de Agustin Trossero en la bandera para dejar el score 24 a 19. Con un kick certero fue Giombi quien sumó de a tres para estirar diferencias. Santa Fe Rc sacó rédito de haber adaptado su libreto, y por eso consiguió achicar la diferencia tras un try de Marcos Erbetta. A nada del final hubo un penal para el múltiple campeón, y la elección de ir al line tuvo su premio. Con el empuje eficiente en el maul llegó el ensayo de Valen Fernández que con la conversión de Bejarano pasó al frente por 31 a 27.

El partido tuvo mucha intensidad hasta el final y con actuaciones individuales en gran nivel. Los dos dejaron todo en la cancha, pero la victoria fue para el local, ya que no se dio por vencido nunca, lo fue a buscar, y consiguió darlo vuelta, en lo que bien puede considerarse un clásico de la amistad en versión partidazo. El triunfo por apenas cuatro puntos habla a las claras que fue un tremendo encuentro.

Síntesis

Santa Fe RC 31-CRAI 27

Santa Fe Rugby: anuel Cataudela, José Milesi y Tomás García; Guillermo Botta (h) y Joaquín Correa; Manuel Iturraspe, Agustín Trossero y Tomás Longo; Santiago Quirelli y Francisco Ávalos; Agustín Foradini, Marcos Erbetta, Valentín Fernández, Santiago Gorla y Bautista Bejarano. Entrenador: Ignacio Carballo. Luego ingresaron: Bautista Benavides, Federico Cescut, Francisco Duranda, Gerónimo González Paya, Ignacio Gómez y Santiago Mendicino.

CRAI: Joaquín Beron, Luciano Simino y José Canuto: Mariano Torres e Ignacio Parodi; Santiago Carreras, Tomás Mufarrege y Pablo Ferreyra; Justo González Viescas y Genaro Giombi; Mateo Fauda, Máximo Torres Jozami, Justo Barcojo, Iñaki Carreras y Facundo Beltramino. Entrenador: Carlos Martín Matozzo. Luego ingresaron: Juan Cruz Moretti, Tomás Funes, Juan Bautista Raffa, Ignacio Perona, Agustín Ponzio, Ramiro Ibañez, Enzo Abraham y Facundo Garibay.

image Los capitanes, Santiago Quirelli (SFRC) y Joaco Beron (CRAI) fueron protagonistas del derby local.

Primer tiempo: 26' try Mateo Fauda, 32' try Iñaki Carreras convertido por Beltramino, 38' try Santiago Gorla convertido por Bejarano.

Segundo tiempo: 2' try Agustin Foradini convertido por Bejarano, 6' try Luciano Simino convertido por Beltramino,

9' try Iñaki Carreras convertido por Giombi, 16' try Agustin Trossero, 24' penal Genaro Giombi, 27' try Marcos Erbetta,

35' try Valentin Fernandez comvertido por Bejarano.

Amarillas: Guillermo Botta (SFRC); Joaquín Berón, Mariano Torres, Pablo Ferreyra y Enzo Abraham (CRAI).

Referee: Federico Longobardi (Rosario)

Cancha: Santa Fe Rugby

-Resultados Top 10 - 7° fecha:

Duendes 38 - Universitario (R) 17 (5-0)

Estudiantes 22 - Jockey (R) 17 (4-1)

GER 35 - Jockey (VT) 26 (5-1)

Santa Fe Rugby 31 - CRAI 27 (5-2)

Old Resian 34 - Rowing 40 (2-5)

-Posiciones: Estudiantes 26, Duendes 25, Santa Fe Rugby 24, CRAI 22, Gimnasia y Esgrima (R) 20, Paraná Rowing y Jockey Club (R) 15; Universitario de Rosario, Jockey de Venado Tuerto y Old Resian 12.

-Próxima fecha:

Universitario (R) vs Old Resian

Rowing vs Santa Fe RC

CRAI vs GER

Jockey (VT) vs Estudiantes

Jockey (R) vs Duendes

-Resultados Segunda División - 6° fecha:

Caranchos 37 - Universitario (SF) 0 (5-0)

Alma Jrs. 37 - Provincial 5 (5-0)

Tilcara 18 - CRaR 18 (2-2)

Cha Roga 14 - Logaritmo 37 (0-5)

La Salle 33 - GEP 19 (5-0)

San Nicolás Rugby 29 - Los Pampas 12 (5-0)

-Posiciones: Logaritmo 29, Alma Juniors y Caranchos 25, CRAR de Rafaela 22, Provincial 21, Universitario de Santa Fe 20, Tilcara 14, Regatas & Belgrano de San Nicolás 11, Los Pampas de Rufino y La Salle Jobson 7; Gimnasia de Pergamino 2, Cha Roga 0.

-Próxima fecha:

Los Pampas vs La Salle

GEP vs Cha Roga

Logaritmo vs Tilcara

CRaR vs Alma Jrs

Provincial vs Caranchos

Universitario (SF) vs Regatas Belgrano