Djokovic remontó y avanzó a cuartos del ATP 500 de Pekín tras vencer al local Bu

Con esta victoria, el serbio extendió su racha invicta en el China Open a un registro impecable de 31-0.

El serbio Novak Djokovic (12.º) sobrevoló la adversidad y se clasificó a los cuartos de final del ATP 500 de Pekín al remontar frente al local Yunchaokete Bu (111.º) .

Con esta victoria, el serbio extendió su racha invicta en el China Open a un registro impecable de 31-0 y consolidó su dominio histórico en el torneo asiático tras haber superado en la ronda previa al portugués Nuno Borges por 6-3 y 7-6.

En un duelo sin antecedentes previos, Bu —invitado al certamen tras alcanzar los cuartos en Hangzhou y vencer en primera ronda al argentino Juan Manuel Cerúndolo— plantó cara desde el inicio.

Tras un desarrollo equilibrado, el chino dio el golpe en el séptimo juego al quebrarle el servicio a Djokovic, ventaja que confirmó para adjudicarse el primer parcial por 6-4.

Resultados del ATP de Pekin:

Karen Khachanov derrotó a Alex Molan: 7-5 y 6-3

Daniil Medvedev derrotó a Pedro Carreño Busta: 6-4 y 6-2

Hubert Hurkacz derrotó a Arthur Gea: 7-6(5), 6(5)-7 y 6-2