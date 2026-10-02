Unión lo tuvo en sus manos, pero no pudo sostener la ventaja hasta el cierre. Las Rojiblancas igualaron este viernes por la tarde 1-1 ante Ferro, como visitantes, por la fecha 11 del Clausura de la Primera División de AFA.
A las chicas de Unión se les escapó en el final el triunfo ante Ferro
Unión lo tuvo en sus manos, pero Ferro se lo igualó sobre la hora 1-1 en Caballito, por la fecha 11 de la Primera División de AFA
Por Ovación
Después de un partido parejo, las visitantes encontraron el gol a los 36 minutos del segundo tiempo cuando Victoria Muñoz apareció para poner el 1-0 y dejar a Unión a pocos minutos de quedarse con los tres puntos en Caballito.
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Sin embargo, cuando la victoria parecía encaminada, Ferro reaccionó en el tramo final y encontró el empate a los 46'. Así, las Tatengas debieron conformarse con sumar un punto después de haber estado muy cerca de llevarse el triunfo.
Con esta igualdad, Unión llegó a los 9 puntos en el campeonato, producto de dos victorias, cinco empates y nueve derrotas.