A las chicas de Unión se les escapó en el final el triunfo ante Ferro

Unión lo tuvo en sus manos, pero Ferro se lo igualó sobre la hora 1-1 en Caballito, por la fecha 11 de la Primera División de AFA

Unión lo tuvo en sus manos, pero no pudo sostener la ventaja hasta el cierre. Las Rojiblancas igualaron este viernes por la tarde 1-1 ante Ferro , como visitantes, por la fecha 11 del Clausura de la Primera División de AFA.

Después de un partido parejo, las visitantes encontraron el gol a los 36 minutos del segundo tiempo cuando Victoria Muñoz apareció para poner el 1-0 y dejar a Unión a pocos minutos de quedarse con los tres puntos en Caballito.

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Sin embargo, cuando la victoria parecía encaminada, Ferro reaccionó en el tramo final y encontró el empate a los 46'. Así, las Tatengas debieron conformarse con sumar un punto después de haber estado muy cerca de llevarse el triunfo.

Con esta igualdad, Unión llegó a los 9 puntos en el campeonato, producto de dos victorias, cinco empates y nueve derrotas.

Así formó Unión