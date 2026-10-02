Milei cerró su gira por Francia y aseguró que Argentina avanza "a paso firme hacia el futuro"

El Presidente encabezó el cierre de la Argentina Week París en uno de los salones de la Torre Eiffel y sostuvo que el país atraviesa “un cambio de página” tras los últimos 100 años de historia.

Argentina avanza. El presidente Javier Milei cerró la Argentina Week París y afirmó que el país atraviesa “un cambio de página” histórico.

El presidente Javier Milei cerró este viernes su gira por Francia con un acto realizado en uno de los salones de la Torre Eiffel , en el marco de la Argentina Week París. Ante empresarios, funcionarios e invitados, afirmó que la Argentina atraviesa una nueva etapa y sostuvo que el país se encamina “a paso firme hacia el futuro”.

El encuentro comenzó con la interpretación del Himno Nacional Argentino y marcó el cierre de las actividades de la Argentina Week, una agenda que reunió en París a funcionarios, gobernadores, empresarios e inversores en torno a las oportunidades de negocios y las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.

“Fueron unas jornadas espectaculares, en las que pudimos compartir nuestra pasión por el futuro del país”, expresó Milei al iniciar su discurso.

“Un cambio de página” para la Argentina

Durante su intervención, el Presidente sostuvo que el país se encuentra frente a una nueva etapa histórica.

“Creemos firmemente que Argentina se encuentra frente a un cambio de página respecto a sus últimos 100 años de historia. Y queremos que todos ustedes también puedan ser parte”, afirmó.

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Milei agregó: “Argentina se dirige nuevamente a paso firme hacia el futuro. No vamos a mirar atrás”.

Las declaraciones se produjeron en el cierre de una semana en la que el Gobierno buscó presentar ante empresarios y potenciales inversores las oportunidades vinculadas con sectores como energía, minería, infraestructura y tecnología.

El objetivo de atraer inversiones

El mandatario también planteó la intención de replicar la experiencia de la Argentina Week en otros ámbitos internacionales.

“Esperamos poder repetir tanto en París como en otros foros globales este tipo de eventos”, sostuvo.

Según explicó, el objetivo es atraer inversiones y conectar el talento argentino con oportunidades internacionales.

“Queremos atraer inversiones, potencial, talento argentino y conectarlo con el mundo y mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos”, expresó.

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La agenda de la Argentina Week incluyó exposiciones y reuniones sobre la transformación macroeconómica del país, proyectos energéticos y oportunidades de inversión, además de encuentros entre integrantes del Gobierno argentino, gobernadores y representantes de grandes compañías internacionales.

El cierre de la gira por Francia

La actividad en la Torre Eiffel puso fin a la agenda presidencial en Francia, luego de una visita que incluyó la participación en la Argentina Week y un encuentro bilateral con el presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo.

Antes del cierre, Milei también participó del Foro Económico de París, donde recibió un reconocimiento y brindó unas palabras ante los asistentes.

El Presidente concluyó su discurso en la Torre Eiffel con su habitual fórmula: “Que Dios los bendiga a todos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y viva la libertad, carajo. Gracias a todos”.

Con el cierre de la Argentina Week, Milei finalizó su gira por Francia y emprendió el regreso a la Argentina, luego de una agenda internacional centrada en la promoción de inversiones y en la presentación de la política económica del Gobierno ante empresarios y actores internacionales.