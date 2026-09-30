Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Sucedió en las primeras horas de la madrugada de este miércoles. El dueño de casa vio llegar a tres delincuentes con barretas. Los repelió con disparos de su escopeta. Los ladrones también dispararon y escaparon corriendo

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Este miércoles, antes de la una de la madrugada, en una vivienda ubicada sobre calle Juan de Garay al 5800, en la ciudad de Recreo , tres delincuentes intentaron ingresar para robar y se enfrentaron a tiros con el dueño de casa, un hombre de 64 años , que los repelió con una escopeta.

Según lo informado hasta el momento, ninguna persona resultó herida durante el enfrentamiento. Un aviso a la Central de Emergencias 911 alertó sobre lo ocurrido y los operadores enviaron al lugar a oficiales del Comando Radioeléctrico de Recreo , quienes dialogaron con la víctima.

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Les disparó con su escopeta

Minutos después llegaron a la vivienda efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría 16ª, quienes entrevistaron al propietario y conocieron en detalle las circunstancias que atravesó para frustrar el robo.

El hombre relató que descubrió la maniobra al observar las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en su vivienda. Allí advirtió que tres delincuentes intentaban forzar las aberturas del inmueble utilizando dos barretas.

Ante esa situación, tomó una escopeta calibre 12 de doble caño, de su propiedad y con la documentación correspondiente, y efectuó un disparo en dirección a los delincuentes.

Los ladrones respondieron con disparos contra el dueño de la vivienda y luego escaparon corriendo, refugiándose en la oscuridad de la noche. Finalmente, se constató que no hubo personas heridas como consecuencia del intercambio de disparos.

Investigación y atribución delictiva

Los policías informaron la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe. A su vez, desde la fuerza comunicaron lo ocurrido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó que fueran identificadas las personas que pudieran aportar información en calidad de testigos, especialmente entre los vecinos del sector. También dispuso constatar la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en la zona y secuestrar las imágenes que pudieran resultar de interés para la investigación.

Además, se ordenó la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, a cargo de agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

La causa quedó provisoriamente caratulada como tentativa de robo calificado, mientras los investigadores trabajan para identificar y localizar a los delincuentes que participaron del intento de ingreso y posterior tiroteo.