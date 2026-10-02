Colón se juega sus últimas cartas en la Primera Nacional: el camino al Reducido y la ilusión del ascenso

Colón transita la recta final del campeonato ubicado en el quinto puesto de la Zona A, con 49 puntos y la expectativa de pelear por el regreso a Primera División. Todo lo que hay en juego.

La Primera Nacional entra en su etapa decisiva y Colón afronta las últimas cinco fechas con un objetivo claro: sostener su lugar en la zona de clasificación al Reducido y mantener viva la ilusión de volver a la Liga Profesional. Con 49 puntos, el conjunto santafesino ocupa el quinto puesto de la Zona A, una posición que, de mantenerse hasta el final, le permitiría disputar los cruces eliminatorios por el segundo ascenso.

El torneo, que contempla 36 jornadas, tiene a Ferro como líder de la Zona A, con 61 unidades, mientras que Deportivo Morón suma 55 y Godoy Cruz reúne 53. Más atrás aparecen Deportivo Madryn, con 50, y Colón, con 49, en una pelea que todavía puede modificar las posiciones antes del cierre de la fase regular.

Colón, entre los clasificados y con la mira puesta en el ascenso

El Sabalero sabe que cada punto será determinante en este tramo del campeonato. La diferencia con los equipos que lo preceden obliga a sostener la regularidad para intentar escalar posiciones, mientras que también deberá prestar atención a quienes vienen desde atrás y buscan meterse en la zona de clasificación.

Actualmente, Colón comparte los puestos de Reducido con Almirante Brown, que tiene 46 puntos; Estudiantes, con 45; y Ciudad de Bolívar, con 42. Los Andes, con 40 unidades, todavía conserva posibilidades de acercarse, al igual que otros equipos que necesitan una racha positiva en las jornadas restantes.

UNO Santa Fe / José Busiemi

En la Zona B, por su parte, Tristán Suárez lidera con 57 puntos, seguido por Gimnasia de Jujuy, con 54; Temperley y Godoy Cruz no comparten zona, por lo que el equipo mendocino compite en la A, mientras que Atlanta suma 52 en el otro grupo. La pelea por el primer lugar y por los puestos de clasificación también permanece abierta.

Así se jugaría hoy el Reducido

Si la fase regular terminara con las posiciones actuales, Colón debería enfrentarse con Gimnasia y Tiro de Salta, que reúne 48 puntos en la Zona B. El cruce tendría un valor especial para el Sabalero: por su mejor ubicación en la tabla, contaría con la ventaja deportiva de avanzar en caso de empate, de acuerdo con el formato previsto para esta instancia.

Los cruces iniciales del Reducido, según la clasificación actual, serían los siguientes:

*Deportivo Morón vs. Deportivo Maipú.

*Godoy Cruz vs. San Martín de San Juan.

*Deportivo Madryn vs. Midland.

*Gimnasia de Jujuy vs. Ciudad de Bolívar.

*Temperley vs. Estudiantes.

*Atlanta vs. Almirante Brown.

*Colón vs. Gimnasia y Tiro.

El ganador de cada zona obtendrá el pase a la final por el primer ascenso, que se disputará a partido único y en cancha neutral. El perdedor de esa definición tendrá una nueva oportunidad en la segunda fase del Reducido, donde se sumará a los equipos que hayan superado la instancia inicial.

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Con cinco fechas por delante, Colón necesita sostener su lugar entre los clasificados y llegar fortalecido a los partidos decisivos. La meta es clara: seguir en carrera y transformar la expectativa de sus hinchas en una posibilidad concreta de regresar a la máxima categoría del fútbol argentino.