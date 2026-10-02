Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón se juega sus últimas cartas en la Primera Nacional: el camino al Reducido y la ilusión del ascenso

Colón transita la recta final del campeonato ubicado en el quinto puesto de la Zona A, con 49 puntos y la expectativa de pelear por el regreso a Primera División. Todo lo que hay en juego.

Ovación

Por Ovación

2 de octubre 2026 · 17:00hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón se juega sus últimas cartas en la Primera Nacional: el camino al Reducido y la ilusión del ascenso

La Primera Nacional entra en su etapa decisiva y Colón afronta las últimas cinco fechas con un objetivo claro: sostener su lugar en la zona de clasificación al Reducido y mantener viva la ilusión de volver a la Liga Profesional. Con 49 puntos, el conjunto santafesino ocupa el quinto puesto de la Zona A, una posición que, de mantenerse hasta el final, le permitiría disputar los cruces eliminatorios por el segundo ascenso.

LEER MÁS: Colón afronta el tramo decisivo sin juveniles entre sus principales protagonistas

El torneo, que contempla 36 jornadas, tiene a Ferro como líder de la Zona A, con 61 unidades, mientras que Deportivo Morón suma 55 y Godoy Cruz reúne 53. Más atrás aparecen Deportivo Madryn, con 50, y Colón, con 49, en una pelea que todavía puede modificar las posiciones antes del cierre de la fase regular.

Colón, entre los clasificados y con la mira puesta en el ascenso

El Sabalero sabe que cada punto será determinante en este tramo del campeonato. La diferencia con los equipos que lo preceden obliga a sostener la regularidad para intentar escalar posiciones, mientras que también deberá prestar atención a quienes vienen desde atrás y buscan meterse en la zona de clasificación.

Actualmente, Colón comparte los puestos de Reducido con Almirante Brown, que tiene 46 puntos; Estudiantes, con 45; y Ciudad de Bolívar, con 42. Los Andes, con 40 unidades, todavía conserva posibilidades de acercarse, al igual que otros equipos que necesitan una racha positiva en las jornadas restantes.

En la Zona B, por su parte, Tristán Suárez lidera con 57 puntos, seguido por Gimnasia de Jujuy, con 54; Temperley y Godoy Cruz no comparten zona, por lo que el equipo mendocino compite en la A, mientras que Atlanta suma 52 en el otro grupo. La pelea por el primer lugar y por los puestos de clasificación también permanece abierta.

Así se jugaría hoy el Reducido

Si la fase regular terminara con las posiciones actuales, Colón debería enfrentarse con Gimnasia y Tiro de Salta, que reúne 48 puntos en la Zona B. El cruce tendría un valor especial para el Sabalero: por su mejor ubicación en la tabla, contaría con la ventaja deportiva de avanzar en caso de empate, de acuerdo con el formato previsto para esta instancia.

Los cruces iniciales del Reducido, según la clasificación actual, serían los siguientes:

*Deportivo Morón vs. Deportivo Maipú.

*Godoy Cruz vs. San Martín de San Juan.

*Deportivo Madryn vs. Midland.

*Gimnasia de Jujuy vs. Ciudad de Bolívar.

*Temperley vs. Estudiantes.

*Atlanta vs. Almirante Brown.

*Colón vs. Gimnasia y Tiro.

El ganador de cada zona obtendrá el pase a la final por el primer ascenso, que se disputará a partido único y en cancha neutral. El perdedor de esa definición tendrá una nueva oportunidad en la segunda fase del Reducido, donde se sumará a los equipos que hayan superado la instancia inicial.

LEER MÁS: El factor que Colón necesita equilibrar ante Estudiantes de Buenos Aires

Con cinco fechas por delante, Colón necesita sostener su lugar entre los clasificados y llegar fortalecido a los partidos decisivos. La meta es clara: seguir en carrera y transformar la expectativa de sus hinchas en una posibilidad concreta de regresar a la máxima categoría del fútbol argentino.

Colón Primera Nacional Reducido
Noticias relacionadas
El Turco Mohamed habló sobre el presente de Colón.

Turco Mohamed: "Siempre lo llevo a Colón en mi corazón"

Colón no ganó nunca con el arbitraje de Álvaro Carranza.

Los números negativos de Colón con el arbitraje de Álvaro Carranza

Pier Barrios entrenó de manera diferenciada y podría continuar como suplente.

Colón: Pier Barrios es duda y Sebastián Olmedo podría continuar como titular

los tres cambios que analiza delfino para colon ante estudiantes

Los tres cambios que analiza Delfino para Colón ante Estudiantes

Lo último

Una tradición que no se corta: Unión alcanzará una marca inédita ante Boca

Una tradición que no se corta: Unión alcanzará una marca inédita ante Boca

Multas de tránsito en Santa Fe: alcoholemia y picadas quedarán afuera de la nueva moratoria

Multas de tránsito en Santa Fe: alcoholemia y picadas quedarán afuera de la nueva moratoria

Tevez confirmó su partido homenaje en La Bombonera: qué jugadores participarán

Tevez confirmó su partido homenaje en La Bombonera: qué jugadores participarán

Último Momento
Una tradición que no se corta: Unión alcanzará una marca inédita ante Boca

Una tradición que no se corta: Unión alcanzará una marca inédita ante Boca

Multas de tránsito en Santa Fe: alcoholemia y picadas quedarán afuera de la nueva moratoria

Multas de tránsito en Santa Fe: alcoholemia y picadas quedarán afuera de la nueva moratoria

Tevez confirmó su partido homenaje en La Bombonera: qué jugadores participarán

Tevez confirmó su partido homenaje en La Bombonera: qué jugadores participarán

Presupuesto nacional 2027: las universidades de Santa Fe pidieron $11 billones y plantearon sus diferencias con el proyecto oficial

Presupuesto nacional 2027: las universidades de Santa Fe pidieron $11 billones y plantearon sus diferencias con el proyecto oficial

Milei cerró su gira por Francia y aseguró que Argentina avanza a paso firme hacia el futuro

Milei cerró su gira por Francia y aseguró que Argentina avanza "a paso firme hacia el futuro"

Ovación
Una tradición que no se corta: Unión alcanzará una marca inédita ante Boca

Una tradición que no se corta: Unión alcanzará una marca inédita ante Boca

El factor que Colón necesita equilibrar ante Estudiantes de Buenos Aires

El factor que Colón necesita equilibrar ante Estudiantes de Buenos Aires

Tiene 16 años, ganó siete medallas en Santa Fe 2026 y ya piensa en los Juegos Olímpicos

Tiene 16 años, ganó siete medallas en Santa Fe 2026 y ya piensa en los Juegos Olímpicos

A las chicas de Unión se les escapó en el final el triunfo ante Ferro

A las chicas de Unión se les escapó en el final el triunfo ante Ferro

Colón ya tendría nueva marca de indumentaria para 2027

Colón ya tendría nueva marca de indumentaria para 2027

Policiales
Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

La emboscaron al salir de su comercio en barrio Yapeyú: ladrones le robaron cerca de $9.000.000 y huyeron en moto

La emboscaron al salir de su comercio en barrio Yapeyú: ladrones le robaron cerca de $9.000.000 y huyeron en moto

Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de LA CÚPULA

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de LA CÚPULA

Gustavo Cordera y la Caravana Mágica llegan a Tribus para una noche llena de clásicos

Gustavo Cordera y la Caravana Mágica llegan a Tribus para una noche llena de clásicos

Mario Platini presenta El arte de detener el tiempo en la Alianza Francesa de Santa Fe

Mario Platini presenta "El arte de detener el tiempo" en la Alianza Francesa de Santa Fe

Wayra llega a Tribus con su impronta de rock, blues y soul

Wayra llega a Tribus con su impronta de rock, blues y soul

Agenda Santa Fe: música, ferias y museos para visitar el fin de semana

Agenda Santa Fe: música, ferias y museos para visitar el fin de semana