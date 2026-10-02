Presupuesto 2027: las universidades santafesinas pidieron $11 billones y plantearon sus diferencias con el proyecto oficial

La UNL fue sede de un encuentro entre autoridades universitarias y legisladores nacionales por Santa Fe. El sistema universitario pide $11 billones para 2027, mientras que el proyecto del Ejecutivo contempla unos $7,3 billones.

Las universidades con presencia en la provincia de Santa Fe volvieron a plantear ante legisladores nacionales la necesidad de modificar las partidas previstas para el sistema universitario en el Presupuesto 2027 . El encuentro se realizó este viernes en la sede de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y reunió a autoridades de la UNL, la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) y las regionales santafesinas de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

La jornada se produjo en el marco del debate por el presupuesto que deberá tratar el Congreso y tuvo como eje la propuesta elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) , que contempla un requerimiento de $11 billones para el sistema universitario público durante 2027 . El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, en cambio, prevé alrededor de $7,3 billones para las universidades .

La propuesta del CIN fue elaborada a partir de los requerimientos de las propias universidades e incluye salarios, gastos de funcionamiento, investigación, ciencia y tecnología, extensión, becas e infraestructura, entre otros componentes. El CIN sostiene que el monto solicitado busca garantizar previsibilidad para el funcionamiento de las instituciones y contempla los recursos necesarios para la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Tarabella: “Contarles cómo lo pensamos”

La rectora de la UNL, Laura Tarabella, encabezó el encuentro junto al rector de la UNR y presidente del CIN, Franco Bartolacci, y autoridades de las universidades santafesinas.

“A un año de la ratificación de la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso nacional aún continuamos con el reclamo para que su cumplimiento sea efectivo, inmediato e integral”, sostuvo Tarabella.

La rectora explicó que el objetivo de la reunión fue presentarles a diputados y senadores nacionales de la provincia cómo fue elaborado el presupuesto universitario y cuáles son las necesidades que las instituciones identifican para el próximo año.

El planteo también incluye la revisión de las partidas destinadas a las universidades y la recomposición de las becas estudiantiles. Según la UNL, la propuesta universitaria apunta a garantizar el funcionamiento de las instituciones y recuperar previsibilidad para la planificación de la educación superior.

En el encuentro participaron el senador nacional Marcelo Lewandowski y los diputados nacionales Caren Tepp, Diego Giuliano, Germán Martínez y Pablo Farías. También estuvo representada la diputada Florencia Carignano, a través de su asesora Candelaria Bottero.

Además, participaron representantes de gremios docentes y nodocentes, autoridades estudiantiles, decanos y consejeros superiores de las universidades.

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La diferencia entre los $11 billones y los $7,3 billones

Uno de los puntos centrales de la exposición fue la diferencia entre el presupuesto elaborado por el sistema universitario y el monto incluido en el proyecto oficial.

El CIN aprobó en septiembre un proyecto por $11 billones, que luego fue presentado ante legisladores nacionales. Según el organismo, ese monto representa la base necesaria para garantizar el funcionamiento del sistema y contempla la recomposición requerida para aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.

Por su parte, el proyecto de Presupuesto 2027 elevado por el Ejecutivo contempla aproximadamente $7,3 billones para las universidades. La UNL señaló que, para alcanzar el nivel de financiamiento requerido por la ley, las partidas deberían incrementarse en 33,4% respecto del proyecto oficial.

Durante la jornada, el secretario Económico de la UNL, Germán Bonino, presentó el detalle de los cálculos realizados por las universidades y explicó la composición de los fondos solicitados.

Bartolacci advirtió por el funcionamiento de las universidades

El rector de la UNR y presidente del CIN, Franco Bartolacci, planteó que el debate presupuestario será determinante para el funcionamiento de las instituciones durante 2027.

“Si no logramos modificaciones razonables al presupuesto 2027 presentado por el Poder Ejecutivo en el Congreso de la Nación, va a ser muy difícil que podamos funcionar el año que viene”, sostuvo.

Bartolacci señaló que el planteo universitario busca garantizar recursos para salarios, gastos de funcionamiento y el conjunto de actividades que desarrollan las instituciones.

El presidente del CIN ya había planteado durante la presentación nacional del presupuesto que el proyecto elaborado por las universidades constituye una base de financiamiento que deberá actualizarse durante el año de acuerdo con la evolución de los salarios, la inflación y otras variables que impactan sobre los gastos universitarios. (CIN)

En Santa Fe, además, las autoridades universitarias plantearon que la situación afecta de manera particular a las instituciones de reciente creación, como la UNRaf, que se encuentran en una etapa de expansión de sus carreras y necesitan incorporar cargos docentes.

El reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario

Otro de los ejes de la reunión fue el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en 2025 y que las universidades sostienen que continúa sin ser ejecutada de manera efectiva.

Tarabella señaló que la normativa establece mecanismos vinculados con la recomposición salarial de docentes y nodocentes, la actualización de las becas y la cobertura de los gastos de funcionamiento.

Desde la UNL sostuvieron que el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Ejecutivo no contempla las partidas que, según el cálculo universitario, permitirían cumplir integralmente con la normativa.

Un informe reciente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL calculó que, para alcanzar el nivel de recursos requerido por la ley, serían necesarios $9,8 billones, frente a los $7,349 billones contemplados en el proyecto oficial. La diferencia equivale a un incremento del 33,4%.

El respaldo de los legisladores santafesinos

Durante el encuentro, los legisladores presentes expresaron sus posiciones respecto del debate que se desarrollará en el Congreso.

Pablo Farías consideró necesario visibilizar la situación durante el tratamiento del Presupuesto 2027 y señaló que existe una convocatoria a una sesión especial para el 15 de octubre, en la que se abordarán distintos temas vinculados con la situación universitaria.

Marcelo Lewandowski destacó el papel de la universidad pública y planteó la necesidad de garantizar su financiamiento. Diego Giuliano, por su parte, cuestionó la situación presupuestaria y recordó que el Congreso aprobó en distintas oportunidades la Ley de Financiamiento Universitario.

También participaron del intercambio Caren Tepp y Germán Martínez, quienes manifestaron su posición respecto del financiamiento del sistema universitario.

Las autoridades universitarias anticiparon que continuarán convocando a legisladores nacionales y que buscarán también mantener reuniones con gobernadores antes de que avance el tratamiento definitivo del Presupuesto 2027.

Marcha universitaria del 15 de octubre

El encuentro en la UNL se produjo en la previa de una nueva movilización universitaria prevista para el 15 de octubre.

Las autoridades universitarias con sede en Santa Fe reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y solicitaron al Congreso revisar las partidas destinadas al sistema para garantizar el funcionamiento de las instituciones y la recomposición de las becas estudiantiles.

La UNL también convocó a su comunidad y a la ciudadanía de la región a participar de la quinta Marcha Universitaria en defensa de la educación pública y la ciencia nacional.

De esta manera, las universidades santafesinas llevaron al ámbito legislativo una discusión que continuará durante las próximas semanas: cuánto dinero tendrá el sistema universitario en 2027 y si las partidas finalmente aprobadas permitirán cubrir las necesidades que las instituciones plantearon para garantizar su funcionamiento.