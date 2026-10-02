Unión oficializó el retorno de Martín Gómez para la Liga Argentina

Unión empezó a darle forma a su plantel para la temporada 2026/27 de la Liga Argentina y una de las primeras confirmaciones fue el regreso de Martín Gómez

Unión empezó a darle forma a su plantel para la temporada 2026/27 de la Liga Argentina de Básquet y una de las primeras confirmaciones fue el regreso de Martín Gómez .

El alero santafesino, formado en Náutico El Quillá, tendrá una segunda etapa con la camiseta rojiblanca. Gómez ya defendió al Tate en la temporada 2023/24, cuando disputó 33 partidos y registró promedios de 4 puntos y 1,9 rebotes.

Su regreso se produce después de una temporada en Salta Basket, donde tuvo mayor protagonismo. En 41 encuentros, aportó 9,5 puntos, 3,7 rebotes y 1,6 asistencias por partido, con un 31% de efectividad desde el perímetro.

Con esta incorporación, Unión comienza a delinear su nueva versión para afrontar una temporada en la que buscará volver a ser protagonista en la segunda categoría del básquet argentino.

Unión confirmó a Martín Gómez