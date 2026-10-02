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Unión oficializó el retorno de Martín Gómez para la Liga Argentina

Unión empezó a darle forma a su plantel para la temporada 2026/27 de la Liga Argentina y una de las primeras confirmaciones fue el regreso de Martín Gómez

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Por Ovación

2 de octubre 2026 · 16:19hs
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Unión oficializó el retorno de Martín Gómez para la Liga Argentina

Prensa Unión

Unión empezó a darle forma a su plantel para la temporada 2026/27 de la Liga Argentina de Básquet y una de las primeras confirmaciones fue el regreso de Martín Gómez.

El alero santafesino, formado en Náutico El Quillá, tendrá una segunda etapa con la camiseta rojiblanca. Gómez ya defendió al Tate en la temporada 2023/24, cuando disputó 33 partidos y registró promedios de 4 puntos y 1,9 rebotes.

Su regreso se produce después de una temporada en Salta Basket, donde tuvo mayor protagonismo. En 41 encuentros, aportó 9,5 puntos, 3,7 rebotes y 1,6 asistencias por partido, con un 31% de efectividad desde el perímetro.

Con esta incorporación, Unión comienza a delinear su nueva versión para afrontar una temporada en la que buscará volver a ser protagonista en la segunda categoría del básquet argentino.

Unión confirmó a Martín Gómez

Unión Liga Argentina Martín Gómez
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