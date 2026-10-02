La Municipalidad de Santa Fe propone una agenda de actividades para este fin de semana. En el Mercado Progreso habrá música y continúan las muestras en museos

Agenda Santa Fe: música, ferias y museos para visitar el fin de semana

La Municipalidad de Santa Fe diseñó para este fin de semana varias propuestas para toda la familia . Habrá música en el Mercado Progreso y como es habitual se podrá disfrutar de ferias y paseos en los espacios verdes de la ciudad.

Todas las propuestas se suman a la agenda cultural y turística que impulsa la Municipalidad de Santa Fe para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de la ciudad durante el fin de semana.

La programación completa puede consultarse en Agenda Santa Fe: https://agenda.santafeciudad.gov.ar/

Música en el Mercado Progreso

Música en el Mercado 2026

El ciclo que por segundo año consecutivo se consolida como el epicentro de la escena sonora de la región, continúa apostando por la fusión de géneros y artistas. Este sábado 3 desde las 17, en el Mercado Progreso, (Balcarce 1635), se presentarán Cazadores recolectores, Malva y Yuca, Joaquín Capanegra, Lîla, Dosis y Tenemos que hablar.

La entrada es libre y gratuita y el evento contará con patio gastronómico.

Ferias de artesanos y emprendedores de la economía social

Viernes 2

Feria de Artesanos Camees Plaza Fragata, de 10 a 20, San Martín y Juan de Garay.

Feria de Artesanos Las Flores, de 14.30 a 18.30, Europa y 12 de Infantería.

Feria de Artesanos Igualdad Casa Norte, de 9 a 13, Blas Parera 7254.

Sábado 3

Feria de Artesanos Igualdad Casa Norte, de 9 a 13, avenida Blas Parera 7254.

Feria de Artesanos Paseo Boulevard, de 16 a 20.30, Bulevar Gálvez y Pedro Víttori.

Feria de Artesanos Paseo Constituyentes, de 10 a 20, San Martín y Juan de Garay, Plaza, Fragata Sarmiento.

Feria Mujeres Emprendedoras Camees,de 10 a 20, San Martín y Juan de Garay, Plaza, Fragata Sarmiento.

Domingo 4

Feria de emprendedores Anticuarios, de 10 a 17.30, en Alte Brown y Ricardo Aldao.

Feria de Artesanos Paseo Costanera Oeste, de 15 a 20, en Almirante Brown entre Ruperto Godoy y Ricardo Aldao.

Feria de artesanos de Incuba, de 15 a 20, en Plaza Constituyentes (4 de Enero y Junín).

Feria de Artesanos Paseo de las 3 Culturas, de 15 a 19.30, San Martín 1400.

Feria de Artesanos Parque Federal, de 15 a 22.30, Regis Martínez y Pedro Víttori.

Feria de Artesanos Plaza Fournier, de 15 a 19 en Castelli y Gdor Freyre.

Teatros y Museos santafesinos

Teatro Municipal 1.º de Mayo

“Entre lo efímero y lo perdurable. La danza en la historia del Teatro 1.º de Mayo”

Continúa la obra en el Teatro 1.º de Mayo (San Martín 2068), la actividad es libre y gratuita y la muestra se puede visitar de martes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 20 hasta el domingo 30 de octubre de 2026.

Museo Municipal Sor Josefa Díaz y Clucellas

“Manto de pampa y cielo II”

Se inaugura “Manto de pampa y cielo II” de Gastón Lovato, en el marco del espacio expositivo La Fresca (San Martín 2020). El proyecto pictórico explora la relación entre la experiencia sensible, la cotidianeidad y el entorno rural de Llambi Campbell. La presentación de la muestra será este jueves 1 a las 20 y luego podrá visitarse hasta el miércoles 2 de diciembre, con entrada libre y gratuita.

“Parte y Arte”

La muestra continúa en exposición hasta el 4 de octubre, y puede visitarse los martes de 15 a 19, miércoles a viernes de 9 a 12.30 y de 15 a 19 y sábados, domingos y feriados: de 16 a 19, con entrada libre y gratuita.

Museo César López Claro

“De hilos y trapos”

La muestra de arte textil y cerámica puede visitarse hasta el 28 de noviembre, de 9 a 12, en el Museo César López Claro (Piedras 7352), con entrada libre y gratuita.

Fotogalería Municipal

“Hábitat”

La exhibición reúne imágenes de las fotógrafas Elvira Ferrazini, Jesica Felice, Ma. Cecilia Roggero, Sonia Bossio, Vero Orta y Virginia Mazza y puede visitarse hasta el viernes 13 de noviembre de lunes a viernes de 8 a 20.

Museo de la Constitución Nacional

Muestra permanente. Horarios: lunes a viernes, de 8.30 a 12.30 y de 14 a 18; sábados y domingos, de 14 a 18.

Museo de la constitución gentileza

Museo de la Manzana Jesuítica

“Ángel con el Niño Jesús: una pieza recuperada del patrimonio del Museo”

En el marco del Día del Patrimonio Natural y Cultural en Argentina, la Manzana Jesuítica de Santa Fe presentará «Ángel con el Niño Jesús», una talla de madera policromada que constituye uno de los bienes de mayor antigüedad y valor histórico del acervo del museo. Tras su exhibición en esta jornada y su posterior exposición durante la Noche de los Museos 2026, la escultura quedará incorporada de forma definitiva a la muestra permanente de la institución para el disfrute de toda la ciudadanía. La jornada incluirá una visita mediada por el Museo y un concierto especial del Coro Polifónico Provincial.

La presentación será este viernes 2 en el Museo del Colegio la Inmaculada (San Martín 1540), a las 18.30.

“Entre cálices, libros y saberes”

La obra y el legado de la Compañía de Jesús en el patrimonio del Museo San Martín 1540. Los horarios de apertura son los siguientes: miércoles a sábados de 9.30 a 12.30 y 15.30 a 19.

Visitas Guiadas:

Miércoles a sábados a las 9.30, 11, 15 y 16.30.