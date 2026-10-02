Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de LA CÚPULA

La imponente estructura inmersiva 360° del reconocido artista y productor, llega por primera vez a la provincia. Llevándolo más allá del teatro, del circo, del cine y aplicando tecnología de vanguardia, estrena una nueva era del entretenimiento con una propuesta única a través de su primer espectáculo "El Príncipe Feliz, Corazón Dorado".

Flavio Mendoza vuelve a sorprender con un proyecto que promete marcar un antes y un después en el mundo del entretenimiento. A partir del 30 de octubre, LA CÚPULA se traslada a Santa Fe para presentar una propuesta inédita que integra teatro, circo, música en vivo, tecnología, artes escénicas y recursos inmersivos en un mismo espacio.

Concebida como mucho más que un escenario, LA CÚPULA es un espacio vivo donde cada detalle forma parte de la propuesta. Su primera producción, “ El Príncipe Feliz, Corazón Dorado ”, invita al público a recorrer una historia conmovedora a través de un despliegue artístico y tecnológico sin precedentes. El recorrido comienza desde el ingreso al predio, con un amplio hall interactivo diseñado para disfrutar en familia, que incluye juegos, instalaciones tecnológicas e intervenciones artísticas que preparan al espectador antes de pasar al domo principal.

El corazón de la propuesta es una imponente cúpula de 360°, sin columnas ni obstáculos visuales, equipada con un sistema de proyección mapping de última generación que transforma el espacio en un universo inmersivo. El escenario, conformado por doce plataformas de movimiento dinámico, permite que cada escena cobre vida de manera diferente, potenciando la narrativa y el impacto visual del espectáculo. Con música en vivo, cantantes, bailarines, acróbatas, artistas aéreos y una puesta técnica de nivel internacional, LA CÚPULA presenta un formato innovador que amplía los límites del entretenimiento y propone una nueva forma de disfrutar un show en familia.

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Con este nuevo proyecto, Flavio Mendoza vuelve a apostar por la innovación, consolidando una trayectoria artística caracterizada por desafiar los formatos tradicionales y ofrecer producciones que combinan creatividad, tecnología y emoción.

Sobre Flavio Mendoza

Es un reconocido coreógrafo, bailarín, acróbata, director artístico y productor argentino. Su trayectoria se ha destacado por la creación de espectáculos que combinan danza, teatro, música y acrobacias, ofreciendo propuestas innovadoras y de gran impacto visual. A lo largo de su carrera ha participado en importantes producciones nacionales e internacionales, consolidándose como una de las figuras más influyentes del entretenimiento en Argentina. Su estilo se caracteriza por la creatividad, el despliegue escénico y la incorporación de tecnología y efectos especiales en cada presentación.

Gracias a su talento y constante búsqueda de innovación, Flavio Mendoza ha recibido el reconocimiento del público y de la crítica. Sus producciones continúan marcando tendencia dentro del teatro y el espectáculo, convirtiéndolo en un referente de las artes escénicas en la región.