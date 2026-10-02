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Lionel Messi llegó al país y se prepara para su despedida de la Selección Argentina

Acompañado por su familia, Leo aterrizó este viernes en Rosario y pronto se pondrá a disposición de Scaloni. El martes, desde las 20, será titular contra Benín en el Monumental y le pondrá el broche de oro a su historia albiceleste

2 de octubre 2026 · 09:17hs
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Lionel Messi llegó al país para su despedida de la Selección Argentina.

Lionel Messi llegó al país para su despedida de la Selección Argentina.

Primero deberá recibir a Burkina Faso, este sábado desde las 21 en el Monumental, pero en la Selección Argentina no pueden dejar de pensar en el último amistoso contra Benín. El próximo martes, desde las 20, también en la cancha de River, se despedirá Lionel Messi, quien a primera hora de este viernes aterrizó en su Rosario natal. Pronto se trasladará a Buenos Aires para entrenarse y ponerle fin a su historia albiceleste después de más de dos décadas de magia, títulos y ovaciones.

Lionel Messi llegó al país

Si bien su nombre resalta en la lista de convocados para esta fecha FIFA, se acordó con el entrenador Lionel Scaloni y el presidente Claudio Tapia que solamente dispute el tercer duelo preparatorio con el combinado africano. Por eso todavía no se sumó a los entrenamientos en el predio de AFA en Ezeiza, aunque el cuerpo técnico y todos sus compañeros ya lo esperan con los brazos abiertos.

Al ser un fin de semana sin actividad en la MLS, Messi armó las valijas y voló por la noche desde Fort Lauderdale hasta el Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas”. Llegó esta mañana, acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, quienes estarán presentes en una noche que quedará grabada a fuego en el recuerdo de todos los futboleros.

Con las emociones a flor de piel, descansado y de racha (viene marcando goles hace cuatro partidos consecutivos, los últimos dos de tiro libre), se espera que entre hoy y mañana se ponga a disposición de Scaloni y trabaje junto al plantel en el complejo que lleva su nombre. Aún no está confirmado si dirá presente en el amistoso de este sábado contra Burkina Faso.

Con la mira puesta en el compromiso con Benín, demás está decir que Leo será titular, capitán y N°10 de la Selección. No vestirá cualquier camiseta, sino una edición especial por este partido histórico que quedará en su museo personal junto a la montaña de títulos y galardones.

Lionel Messi Selección Argentina
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