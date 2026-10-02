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Colón ya tendría nueva marca de indumentaria para 2027

Después de varias semanas de negociaciones y propuestas sobre la mesa, Colón tendría encaminada a la marca que vestirá al plantel a partir de 2027

Ovación

Por Ovación

2 de octubre 2026 · 12:50hs
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Colón ya tendría nueva marca de indumentaria para 2027

Prensa Colón

Colón empieza a definir cómo será su nueva imagen para la próxima temporada. Después de varias semanas de negociaciones y propuestas sobre la mesa, el Sabalero tendría encaminada a la marca que vestirá al plantel a partir de 2027 con el deseo que sea de regreso en Primera.

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Tal como adelantó UNO Santa Fe días atrás, la dirigencia ya había tomado la decisión de no renovar el vínculo con KDY, por lo que el ciclo de la firma al frente de la indumentaria transita sus últimos capítulos. A partir de allí se abrió el juego. Fueron varias las empresas que acercaron propuestas, algunas de ellas superadoras respecto del vínculo actual.

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Fiume llegó a posicionarse como una de las alternativas más firmes, mientras que también hubo un acercamiento de Givova, otra de las firmas que apareció en escena durante las últimas semanas. Sin embargo, la negociación habría tomado otro rumbo.

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Colón, pronto a tener nueva marca de camiseta

Colón habría alcanzado un principio de acuerdo con AIFIT para que sea la nueva marca encargada de vestir al club durante 2027. Por el momento, restan resolver algunos detalles antes de avanzar con los formalismos correspondientes. Una vez que esas cuestiones queden cerradas, se podrá avanzar hacia el anuncio oficial de la nueva indumentaria que utilizará el Sabalero.

Colón tendrá nueva marca de ropa en 2027 y el deseo es que sea en Primera.

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De esta manera, todo indica que AIFIT (viste a Newell's) será la marca que tome la posta de KDY y acompañe a Colón durante la próxima temporada. Ahora, mientras la dirigencia termina de darle forma al acuerdo, hay otro deseo que atraviesa toda la planificación: que la nueva camiseta pueda estrenarse con Colón nuevamente jugando en Primera División.

Colón indumentaria AIFIT
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