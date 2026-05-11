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El riesgo país perforó los 500 puntos: los bonos argentinos continuaron la mejora

De esta manera se confirma la tendencia a la baja que se inició la semana pasada tras la mejora en la calificación de la agencia Fitch.

11 de mayo 2026 · 19:12hs
El riesgo país perforó los 500 puntos: los bonos argentinos continuaron la mejora

El riesgo país perforó los 500 puntos: los bonos argentinos continuaron la mejora

El riesgo país de la Argentina perforó por primera vez en cuatro meses los 500 puntos básicos en el inicio de las operaciones de este lunes. El indicador que elabora el JPMorgan se ubicó en 496 puntos ante una nueva suba de bonos soberanos.

Así se confirma la tendencia a la baja que se inició la semana pasada tras la mejora en la calificación de la agencia Fitch y la sugerencia de que Moody’s también podría revisar su nota antes de julio.

En tanto, el índice MERVAL avanza 0,7% y los ADrs en Nueva Yok también operan con resultados mixtos en el arranque de la rueda, según constató Agencia Noticias Argentinas.

¿Qué sucedió con el S&P 500?

Por su parte, el S&P 500 terminó la jornada 7,7% arriba de su promedio móvil de los últimos 50 días.

Es así que, en este contexto, el índice S&P Merval correspondiente a la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires subió un 2,3% y quedó en 2.833.120 puntos.

Además, entre los ADR y las acciones de las compañías argentinas en dólares en Wall Street quedaron de la siguiente manera: YPF alcanzó el 6% a USD 44,93, mientras que Vista Energy también ascendió y con el salto del petróleo ganó un 2,5%. También, Tenaris logró ganar un 3,5% y se amplió al 60,9% el aumento de 2026, mientras que Mercado Libre cerró a la baja con 4,6%, tras la caída de más de 12% en la jornada del pasado viernes. Asimismo, Bioceres tuvo un rebote de 16,9%.

¿Qué pasó con los Bonos soberanos?

En relación a los bonos soberanos en dólares como los Bonares y el Globales ganaron un 0,3% y acumulan un ingreso de 3% en la primera parte del mes de mayo 2026.

Por otro lado, el petróleo en cuanto a su precio rebotó un 2,8% promovidos por la falta de acuerdo entre los Estados Unidos e Irán sobre la libertad absoluta al paso marítimo por el Estrecho de Ormuz, así como el desarme del programa nuclear de Teherán.__IP__

Así el barril del crudo Brent del Mar del Norte que a entregarse en julio subió a los USD 104,20.

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