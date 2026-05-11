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El gol más emotivo de Lértora en Colón: dedicatoria especial y regreso al grito sagrado

Federico Lértora convirtió ante All Boys después de más de tres años y medio y compartió un conmovedor mensaje en redes sociales en homenaje a su padre.

Ovación

Por Ovación

11 de mayo 2026 · 08:47hs
El gol más emotivo de Lértora en Colón: dedicatoria especial y regreso al grito sagrado

Federico Lértora vivió una tarde imposible de olvidar en el Brigadier López. El mediocampista no solo abrió el camino de la victoria de Colón frente a All Boys por 3-2, sino que además volvió a convertir con la camiseta rojinegra después de más de tres años y medio, en una jornada atravesada por una fuerte carga emocional.

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El experimentado volante fue una de las figuras del equipo de Ezequiel Medrán y celebró un tanto que tuvo un significado mucho más profundo que el meramente futbolístico. Es que durante la mañana del domingo, el León había compartido una historia en Instagram recordando a su padre fallecido, en el día de lo que habría sido su cumpleaños.

Un gol que tuvo otro valor para Lértora en Colón

El tanto ante All Boys desató la emoción de Lértora, quien luego del partido utilizó sus redes sociales para expresar todo lo que significó volver a marcar con la camiseta sabalera.

Pasaron más de tres años y medio para volver a hacer un gol con esta camiseta. Y en un día tan especial para mí, la verdad que se sintió especial”, escribió el volante.

Pero el mensaje no quedó solamente ligado al fútbol. El mediocampista dejó en claro que la jornada estuvo atravesada por sentimientos personales muy profundos.

A veces el fútbol tiene estas cosas. Te devuelve sensaciones, recuerdos y momentos que van mucho más allá de una cancha”, agregó.

El desahogo de un referente

La vuelta al gol representa además un envión importante para un futbolista que regresó a Colón como uno de los grandes referentes del plantel y que de a poco empieza a recuperar protagonismo dentro del equipo titular.

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Lértora mostró personalidad, equilibrio y presencia en el mediocampo, además de aparecer en el área rival para romper el cero en un partido que terminó siendo determinante para que el Sabalero volviera a la cima de la Zona A junto a Deportivo Morón.

“Uno de esos días que se guardan para siempre”

La publicación del jugador cerró con una frase cargada de emoción y sentimiento: “Hoy fue uno de esos días que uno guarda para siempre en el alma”.

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El Brigadier López fue escenario de una tarde especial para Colón. Pero sobre todo, para Federico Lértora, que encontró en un gol la manera perfecta de transformar un recuerdo doloroso en un homenaje eterno.

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