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"Son asesinos y los liberan": la indignación de la familia de Jeremías Monzón tras el sobreseimiento de otro de los menores imputados

La Justicia liberó a un adolescente de 14 años por ser no punible. La familia de Jeremías Monzón exige cambios y avanza con la "Ley Jeremías".

11 de mayo 2026 · 20:05hs
Marcha por pedido de justicia por el crimen de Jeremías Monzón

gentileza

Marcha por pedido de justicia por el crimen de Jeremías Monzón

La Justicia de Santa Fe dispuso este lunes el sobreseimiento de B.S.V., uno de los adolescentes señalados como coautor del asesinato de Jeremías Monzón.

El fiscal Francisco Cecchini confirmó que el joven fue "desincriminado" debido a que tenía 14 años cuando ocurrió el crimen, lo que lo vuelve no punible según la legislación vigente.

La resolución se conoció días después de realizarse las Cámaras Gesell a los involucrados, paso considerado fundamental para la elevación a juicio. Con esta definición, ya no quedan varones procesados por el caso, dado que el otro adolescente implicado había recibido el mismo beneficio tiempo atrás.

La investigación se centra ahora en dos mujeres que permanecen bajo arresto: una adolescente de 16 años acusada como autora del delito, y su madre, imputada como partícipe secundaria. Ambas enfrentan cargos por homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y concurso premeditado. Según el fiscal Cecchini, para la mujer mayor se estima una condena de entre 10 y 15 años de prisión.

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La indignación de la familia

El abuelo de Jeremías, Aldo Monzón, expresó su profundo malestar con la decisión judicial. "Son unos asesinos que lo ejecutaron con alevosía. Murió con 23 puñaladas. Esto es un error de la Justicia", sentenció tras conocerse la decisión de la Justicia.

La familia manifestó además su temor ante posibles represalias de los adolescentes liberados y responsabilizó a los magistrados por su integridad física. En ese marco, Aldo adelantó que trabajan en el impulso de la denominada "Ley Jeremías", una iniciativa que busca cambios legislativos y que, según aseguró, cuenta con un amplio respaldo social a nivel nacional e internacional.

El crimen

Jeremías Monzón fue asesinado el 18 de diciembre de 2025. El nivel de violencia del ataque, que incluyó múltiples heridas de arma blanca, conmocionó a la comunidad educativa y a los vecinos de la región, quienes mantienen activo el pedido de justicia a través de diversas manifestaciones.

Jeremías Monzón Santa Fe crimen justicia
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