El cruce Unión-Independiente de Copa Argentina ya tendrían sede, pero no hay fecha

El estadio Marcelo Bielsa de Rosario aparece como opción para albergar el cruce de Copa Argentina entre Unión e Independiente, pero se demora la fecha

Mientras el foco de Unión está puesto en el duelo decisivo frente a Belgrano por los cuartos de final del Apertura , hay otro compromiso que comienza a tomar forma: el cruce de los 16avosa de final de la Copa Argentina ante Independiente .

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Según trascendió en las últimas horas, la organización tendría prácticamente definida la sede: estadio Marcelo Bielsa de Rosario, porque el Gigante de Arroyito viene siendo utilizado de manera constante. Sin embargo, el gran interrogante todavía pasa por la fecha.

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Independiente ya quedó eliminado del Apertura y tiene el calendario liberado, pero la situación de Unión es completamente distinta, porque sigue en carrera y este martes afrontará un partido clave en Córdoba, lo que podría modificar por completo la planificación de las próximas semanas.

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El cruce de Copa Argentina entre Unión e Independiente, sin fecha

La final está programada para el 24 de mayo y eso deja una ventana extremadamente ajustada para ubicar el compromiso de Copa Argentina sin alterar los tiempos de descanso de los planteles. En un primer momento apareció con fuerza la posibilidad del 7 de junio, aunque ahora comenzó a tomar mayor protagonismo otra alternativa: el 2 de junio.

Estadio Marcelo Bielsa 1.jpg Crecen las chances de que Unión e Independiente jueguen en Rosario por Copa Argentina.

El tema no es menor. Si el encuentro se sigue demorando, los clubes podrían verse obligados a licenciar a los jugadores antes del partido debido al receso por el Mundial, algo que complicaría todavía más la organización y la preparación del cruce.

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Por ahora, la sede parece encaminada. Pero en cuanto a la fecha, la novela todavía sigue abierta y dependerá en gran parte de hasta dónde llegue Unión en este Apertura que lo tiene como uno de los protagonistas inesperados del campeonato.